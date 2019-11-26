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РИА Новости

В Бангкоке каналы превратят в туристические достопримечательности

20:22 26.11.2019
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© РИА Новости / Ирина ИскаковаМноголикий Таиланд
Многоликий Таиланд
© РИА Новости / Ирина Искакова
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Муниципалитет столицы Таиланда намерен создать вокруг городских каналов туристические зоны, сообщает The Thaiger.
Каналы Бангкока (клонги) — один из символов города, благодаря которому его иногда называют Восточной Венецией.
В будущем году департамент культуры, спорта и туризма города займется ремонтом каналов Prawet Burirom и Bang Luang.
Путешествие по ним позволит туристам познакомиться с тайским образом жизни, посетить плавучие рынки.
Также власти планируют разработать специальные экскурсии по клонгам для гостей города.
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