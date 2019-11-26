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РИА Новости

ФАС предложила создать ведомство по регулированию табачного рынка

13:41 26.11.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПредупреждение на пачке сигарет
Предупреждение на пачке сигарет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Предупреждение на пачке сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает нужным собрать полномочия по регулированию табачного рынка в руках одного федерального ведомства, заявила заместитель начальника контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева в ходе отраслевого совещания в Совете Федерации.
"Я бы хотела обратить внимание на то, что нет единого органа, который бы отвечал за табачную промышленность по аналогии с Росалкогольрегулированием. При том, что много нареканий было к РАР, тем не менее, наверное, вряд ли будет кто-то оспаривать, что с появлением такого единого регулятора, ситуация на рынке алкогольной продукции улучшилась. По нашему мнению, наверное, и здесь можно было бы рассмотреть… Мне кажется, что в рамках одного федерального ведомства стоило бы собрать полномочия, которые позволяют регулировать (данное направление - Прим. ред.)", - сказала она.
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В середине ноября эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" предложили создать Федеральную службу по регулированию табачного рынка (Ростабак), которая, в частности, будет работать над совершенствованием антитабачного регулирования, введением "налога на здоровье", увеличением стоимости табака, обеспечением контроля качества сырья, преференциями отечественным производителям и в целом должна качественно изменить подходы к контролю за производством, оборотом и потреблением табака, создать прозрачную сбалансированную систему регулирования.
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ФАССовет Федерации РФРоссияЭкономика
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