ФАС предложила создать ведомство по регулированию табачного рынка

"Я бы хотела обратить внимание на то, что нет единого органа, который бы отвечал за табачную промышленность по аналогии с Росалкогольрегулированием. При том, что много нареканий было к РАР, тем не менее, наверное, вряд ли будет кто-то оспаривать, что с появлением такого единого регулятора, ситуация на рынке алкогольной продукции улучшилась. По нашему мнению, наверное, и здесь можно было бы рассмотреть… Мне кажется, что в рамках одного федерального ведомства стоило бы собрать полномочия, которые позволяют регулировать (данное направление - Прим. ред.)", - сказала она.