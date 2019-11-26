Военно-морские учения Китая, России и ЮАР начались у Кейптауна

Как рассказал помощник начальника штаба ВМС Китая Лю Цзунчэн, маневры являются первыми многосторонними совместными учениями ВМС Китая, России и ЮАР в южной акватории Африки и имеют важное значение для развития отношений между тремя государствами, укрепления дружбы между армиями трех стран и углубления обменов и сотрудничества между их ВМС.

Планируется, что учения значительно повысят уровень сотрудничества ВМС трех стран, укрепят их способность совместных действий и всесторонне продемонстрируют их решимость и волю к совместному преодолению угроз и вызовов на море, обеспечению мира во всем мире и безопасности на море.