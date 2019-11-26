Военно-морские учения Китая, России и ЮАР начались у Кейптауна

МОСКВА, 26 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Военно-морские учения ВМС Китая, России и ЮАР начались в акватории у Кейптауна.
Фрегат "Вэйфан", ракетный крейсер "Маршал Устинов", средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406, южноафриканские фрегат "Аматола" и корабль поддержки "Дракенсберг" стали участниками учений.
Как рассказал помощник начальника штаба ВМС Китая Лю Цзунчэн, маневры являются первыми многосторонними совместными учениями ВМС Китая, России и ЮАР в южной акватории Африки и имеют важное значение для развития отношений между тремя государствами, укрепления дружбы между армиями трех стран и углубления обменов и сотрудничества между их ВМС.
Планируется, что учения значительно повысят уровень сотрудничества ВМС трех стран, укрепят их способность совместных действий и всесторонне продемонстрируют их решимость и волю к совместному преодолению угроз и вызовов на море, обеспечению мира во всем мире и безопасности на море.