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Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

Военно-морские учения Китая, России и ЮАР начались у Кейптауна

13:30 26.11.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЭкипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов"
Экипаж ракетного крейсера Маршал Устинов
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 26 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Военно-морские учения ВМС Китая, России и ЮАР начались в акватории у Кейптауна.
Фрегат "Вэйфан", ракетный крейсер "Маршал Устинов", средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406, южноафриканские фрегат "Аматола" и корабль поддержки "Дракенсберг" стали участниками учений.
Как рассказал помощник начальника штаба ВМС Китая Лю Цзунчэн, маневры являются первыми многосторонними совместными учениями ВМС Китая, России и ЮАР в южной акватории Африки и имеют важное значение для развития отношений между тремя государствами, укрепления дружбы между армиями трех стран и углубления обменов и сотрудничества между их ВМС.
Планируется, что учения значительно повысят уровень сотрудничества ВМС трех стран, укрепят их способность совместных действий и всесторонне продемонстрируют их решимость и волю к совместному преодолению угроз и вызовов на море, обеспечению мира во всем мире и безопасности на море.
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