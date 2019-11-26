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РИА Новости

Российские авиакомпании в 2021 году получат шесть самолетов МС-21

13:30 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Шесть российских самолетов МС-21 будет поставлено авиакомпаниям в 2021 году, сообщил советник генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Валерий Окулов в ходе круглого стола в Совете Федерации.
"Поступление МС-21 в 2021 году - шесть машин, в 2022 году - 12 машин, в 2023 - 25 машин, и к 2025 году выход на 72 машины в год", - сказал Окулов.
"Парк воздушных судов на 2019 год в отношении SSJ100 - 155 самолетов. На 2020 год - 185, на 2021 год - 215", - отметил он.
МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот".
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
1 июня 2017, 18:00
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
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МС-21Sukhoi SuperjetСовет Федерации РФОбъединенная авиастроительная корпорацияВалерий ОкуловРоссияЭкономика
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