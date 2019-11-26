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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-26T12:54+0300
https://ria.ru/20191126/1561606205.html
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РИА Новости

Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию в Сирии

12:54 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу по телефону обсудил со своей французской коллегой Флоранс Парли ситуацию в Сирии и взаимодействие двух стран по военной линии, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать шестого ноября по просьбе французской стороны министр обороны РФ генерал армии Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Парли. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, а также текущему состоянию российско-французского взаимодействия по военной линии", - говорится в сообщении.
Старший группы бывших Белых касок Хасан Фарук Мохаммад демонстрирует инвентарь, который использовался членами «Белых касок» в старой части города Дераа на юге Сирии
10:16Сказано в эфире
"Упреждающий удар". В РФ раскрыли будущую провокацию "Белых касок"В Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" готовят провокацию в сирийском Идлибе. Эту информацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Юрий Зинин.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииФлоранс ПарлиИсламское государствоМинистерство обороны РФСергей ШойгуФранцияСирияВ мире
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