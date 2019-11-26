Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию в Сирии

"Двадцать шестого ноября по просьбе французской стороны министр обороны РФ генерал армии Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Парли. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, а также текущему состоянию российско-французского взаимодействия по военной линии", - говорится в сообщении.

"Упреждающий удар". В РФ раскрыли будущую провокацию "Белых касок" В Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" готовят провокацию в сирийском Идлибе. Эту информацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Юрий Зинин.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.