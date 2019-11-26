Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию в Сирии

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу по телефону обсудил со своей французской коллегой Флоранс Парли ситуацию в Сирии и взаимодействие двух стран по военной линии, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать шестого ноября по просьбе французской стороны министр обороны РФ генерал армии Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Парли. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, а также текущему состоянию российско-французского взаимодействия по военной линии", - говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.