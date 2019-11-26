Цветоводы предложили сделать преференции отечественным производителям

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Основанная в августе Национальная ассоциация цветоводов (НАЦ) предлагает сделать преференции отечественным производителям в виде снижения НДС с 20% до льготной ставки 10% и повышения таможенной пошлины для импортных цветов до 15% с 5%, об этом заявил председатель правления Основанная в августе Национальная ассоциация цветоводов (НАЦ) предлагает сделать преференции отечественным производителям в виде снижения НДС с 20% до льготной ставки 10% и повышения таможенной пошлины для импортных цветов до 15% с 5%, об этом заявил председатель правления НАЦ Алексей Антипов в ходе пресс-конференции.

В своём выступлении он указал, что комбинаты-производители цветочной продукции с нынешнего года стали плательщиками НДС по ставке 20%, а до того отрасль облагалась лишь единым сельскохозяйственным налогом (ЕСХН) в размере 6%. При этом основные покупатели российских цветов - индивидуальные предприниматели, не платящие НДС, что делает невозможным возмещение этого налога для производителей.

"В этом году нам ввели налог НДС 20%. До этого мы были так называемые ЕСХН и не облагались НДС, а с этого года нас стали облагать налогом, и получается, что мы пострадали наиболее, чем другие отрасли, потому что у нас 20% НДС. А так как мы производство, что мы можем возместить? Ну, электричество, газ, ну, и где-то, может, транспорт, а остальное - налоги, зарплаты, банковские кредиты - все получается без НДС", - сказал Антипов. Он также указал, что НДС в 20% стал для этих предприятий, по сути, налогом с оборота в 10-12%.

НАЦ в связи с этим обратилась за помощью в Таможенный комитет, Минэкономразвития, Минсельхоз, в Госдуму и Совет Федерации. И председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров указал на конференции, что его орган поддерживает налоговые предложения НАЦ.

"Отрасль, действительно, переживает непростые времена… Мы в весеннюю сессию приняли закон, по которому мы для яблок НДС в два раза уменьшили, а на пальмовое масло в два раза НДС увеличили. Сейчас мы мониторим, но уже видим, что закон играет позитивную роль, и нам необходимо, наверное, то же самое сделать для цветочной отрасли - тоже НДС уменьшить с 20% на 10%", - заявил он.