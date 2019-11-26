В "Слуге народа" опровергли данные о выходе 11 депутатов из фракции

КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Глава крупнейшей в украинском парламенте фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о выходе еще 11 депутатов из фракции пропрезидентской партии.
Ранее исключенная из фракции "Слуга народа" депутат Верховной рады Анна Скороход заявила в интервью телеканалу "Прямой", что в ближайшем будущем фракцию покинут еще 11 народных избранников. Скороход подчеркнула, что намерена объединить депутатов в новую группу.
"Ничего об этом не знаю. Считаю, что это фантазии госпожи Скороход, мне не известно о таких планах", - сказал Арахамия журналистам, общение которых транслировал телеканал "Наш" .
Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция политической силы в Верховной раде приняла 15 ноября решение об исключении Анны Скороход и Антона Полякова за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез с позицией фракции.
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