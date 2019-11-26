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РИА Новости

В "Слуге народа" опровергли данные о выходе 11 депутатов из фракции

12:46 26.11.2019 (обновлено: 12:47 26.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Глава крупнейшей в украинском парламенте фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о выходе еще 11 депутатов из фракции пропрезидентской партии.
Ранее исключенная из фракции "Слуга народа" депутат Верховной рады Анна Скороход заявила в интервью телеканалу "Прямой", что в ближайшем будущем фракцию покинут еще 11 народных избранников. Скороход подчеркнула, что намерена объединить депутатов в новую группу.

"Ничего об этом не знаю. Считаю, что это фантазии госпожи Скороход, мне не известно о таких планах", - сказал Арахамия журналистам, общение которых транслировал телеканал "Наш" .

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция политической силы в Верховной раде приняла 15 ноября решение об исключении Анны Скороход и Антона Полякова за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез с позицией фракции.
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