В Раде раскритиковали комиссию, расследующую деятельность телеканалов

Ранее парламент Украины создал временную следственную комиссию по расследованию деятельности телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и обеспечения противодействия "информационному воздействию" РФ.

"Я так понимаю, будет попытка дать оценку вашему (журналистскому - ред.) контенту, что принципиально я считаю неправильным и некорректным в отношении работы канала и работы комиссии в целом. Создание этой комиссии, ее работа – это давление на вашу работу, потому что все те задачи, которые ставит сегодня следственная комиссия, она некомпетентна и не уполномочена этим заниматься, мы сегодня не компетентны проводить расследование", - сказал Шуфрич в эфире телеканала "112. Украина" во вторник.

Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Относительно NewsOne регулятор также принял решение о лишении лицензии, дело направлено в суд, который должен решить судьбу телеканала, в отношении ZIK назначена внеплановая проверка. Каналы "112 Украина", NewsOne и Zik принадлежат соратнику главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Тарасу Козаку.

Козак ранее сообщил, что его вызывали на допрос в Службу безопасности Украины по обстоятельствам покупки телеканала "112.Украина", также во время допроса речь шла о его предполагаемой госизмене. Позднее он отметил, что его допросили еще по трем статьям: "терроризм", "финансирование терроризма" и "легализация средств, полученных преступным путем".