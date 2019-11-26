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РИА Новости

В Раде раскритиковали комиссию, расследующую деятельность телеканалов

12:33 26.11.2019 (обновлено: 12:58 26.11.2019)
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© REUTERS / Gleb GaranichЗаседание Верховной рады Украины. 13 ноября 2019
Заседание Верховной рады Украины. 13 ноября 2019
© REUTERS / Gleb Garanich
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич считает временную следственную комиссию по расследованию деятельности телеканалов "112. Украина", NewsOne и Zik некомпетентной.
Ранее парламент Украины создал временную следственную комиссию по расследованию деятельности телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и обеспечения противодействия "информационному воздействию" РФ.
"Я так понимаю, будет попытка дать оценку вашему (журналистскому - ред.) контенту, что принципиально я считаю неправильным и некорректным в отношении работы канала и работы комиссии в целом. Создание этой комиссии, ее работа – это давление на вашу работу, потому что все те задачи, которые ставит сегодня следственная комиссия, она некомпетентна и не уполномочена этим заниматься, мы сегодня не компетентны проводить расследование", - сказал Шуфрич в эфире телеканала "112. Украина" во вторник.
Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Относительно NewsOne регулятор также принял решение о лишении лицензии, дело направлено в суд, который должен решить судьбу телеканала, в отношении ZIK назначена внеплановая проверка. Каналы "112 Украина", NewsOne и Zik принадлежат соратнику главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Тарасу Козаку.
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Козак ранее сообщил, что его вызывали на допрос в Службу безопасности Украины по обстоятельствам покупки телеканала "112.Украина", также во время допроса речь шла о его предполагаемой госизмене. Позднее он отметил, что его допросили еще по трем статьям: "терроризм", "финансирование терроризма" и "легализация средств, полученных преступным путем".
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Позднее телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.
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ZIK (телеканал)Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеNewsOne112 УкраинаНестор ШуфричВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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