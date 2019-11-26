В Албании последствия землетрясения устраняют 1,9 тысячи полицейских

БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. На устранении последствий На устранении последствий землетрясения в Албании работают 1,9 тысячи полицейских, которые оказали помощь 260 гражданам, сообщило управление полиции страны.

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Власти страны сообщили о 6 погибших и 300 раненых. Школы страны и аэропорт Тираны были закрыты во вторник.

По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами могут находиться люди.

Президент Илир Мета посетил раненых в центральном госпитале Тираны и назвал ситуацию драматической.

"На данный момент помощь получили более 260 граждан. Полиция настоятельно призывает всех граждан Дурреса и его пригородов максимально ограничить свои передвижения, и позволить властям, машинам скорой помощи и гражданским службам свободно передвигаться по улицам, помогать жителям, раненым при землетрясении", - сообщило управление полиции в Facebook.

Помощь техникой и спасателями Албании уже предложили руководители соседних Северной Македонии, Черногории, Сербии и самопровозглашенной республики Косово.