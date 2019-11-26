Греция направила в Албанию команду спасателей

"Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис связался по телефону с премьер-министром Албании Эди Рамой в связи с землетрясением, происшедшим в соседней стране, и выразил свою поддержку. В то же время он приказал, чтобы немедленно отправилось в Албанию подразделение спасателей по борьбе с катастрофами (ЕМАК), чтобы помочь в поисково-спасательной операции", - сообщила пресс-служба.