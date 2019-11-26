Болгария выразила готовность помочь Албании после землетрясения

"Наши соболезнования пострадавшим и их семьям, мы по-прежнему готовы оказать помощь дружественной Албании", - говорится в сообщении. В МИД Болгарии также уточнили, что сведения о пострадавших в результате землетрясения гражданах страны пока не поступали.