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РИА Новости

В Волгоградской области потушили пожар на складе

12:14 26.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Открытое горение на складе с лакокрасочными материалами в Городищенском районе Волгоградской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что около 9 часов по местному времени (8.00 мск) в селе Орловка Городищенского района загорелся склад лакокрасочных материалов площадью 3 тысячи квадратных метров, в 10.47 (9.47 мск) была объявлена локализация пожара на площади 400 квадратных метров. По информации ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.
"В 12.47 удалось ликвидировать открытое горение на складе в Городищенском районе", - сообщили в пресс-службе.
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