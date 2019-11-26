В Волгоградской области потушили пожар на складе

Ранее сообщалось, что около 9 часов по местному времени (8.00 мск) в селе Орловка Городищенского района загорелся склад лакокрасочных материалов площадью 3 тысячи квадратных метров, в 10.47 (9.47 мск) была объявлена локализация пожара на площади 400 квадратных метров. По информации ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.