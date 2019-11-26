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РИА Новости

Опрос выявил отношение немцев к усилению сотрудничества с Россией

12:11 26.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие у скульптуры из хромированной стали Бригитты и Мартина Матчинского (1986) "Берлин" на улице Tauentzienstrasse в Берлине
Прохожие у скульптуры из хромированной стали Бригитты и Мартина Матчинского (1986) Берлин на улице Tauentzienstrasse в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Прохожие у скульптуры из хромированной стали Бригитты и Мартина Матчинского (1986) "Берлин" на улице Tauentzienstrasse в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Почти 70% немцев выступают за развитие отношений с Россией, об этом свидетельствуют данные опроса, который был представлен фондом имени Кербера на форуме по внешней политике во вторник в Берлине.
По данным опроса фонда, 66% граждан ФРГ выступают за усиление сотрудничества с Россией, против высказались 21% опрошенных. За развитие отношений с США выступают 50% немцев, против - 35%.
При этом на вопрос, важнее ли для Германии сохранять тесные отношения с Россией или с США, 39% ответили, что с США, 25% - с Россией, и 30% заявили, что с обеими странами одновременно.
При этом 77% высказались за более плотную кооперацию с Францией, только 7% не разделяют мнения о необходимости углубления этих отношений.
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В опросе в Германии участвовала одна тысяча человек, статистическая погрешность составляет от 1,4 до 3,1 процентных пункта. Опрос был проведен в сентябре по телефону компанией KANTAR PUBLIC Deutschland.
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