Опрос выявил отношение немцев к усилению сотрудничества с Россией

БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Почти 70% немцев выступают за развитие отношений с Россией, об этом свидетельствуют данные опроса, который был представлен фондом имени Кербера на форуме по внешней политике во вторник в Берлине.
По данным опроса фонда, 66% граждан ФРГ выступают за усиление сотрудничества с Россией, против высказались 21% опрошенных. За развитие отношений с США выступают 50% немцев, против - 35%.
При этом на вопрос, важнее ли для Германии сохранять тесные отношения с Россией или с США, 39% ответили, что с США, 25% - с Россией, и 30% заявили, что с обеими странами одновременно.
При этом 77% высказались за более плотную кооперацию с Францией, только 7% не разделяют мнения о необходимости углубления этих отношений.
В опросе в Германии участвовала одна тысяча человек, статистическая погрешность составляет от 1,4 до 3,1 процентных пункта. Опрос был проведен в сентябре по телефону компанией KANTAR PUBLIC Deutschland.