Опрос выявил отношение немцев к усилению сотрудничества с Россией

Прохожие у скульптуры из хромированной стали Бригитты и Мартина Матчинского (1986) "Берлин" на улице Tauentzienstrasse в Берлине. Архивное фото

Прохожие у скульптуры из хромированной стали Бригитты и Мартина Матчинского (1986) "Берлин" на улице Tauentzienstrasse в Берлине

БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Почти 70% немцев выступают за развитие отношений с Почти 70% немцев выступают за развитие отношений с Россией , об этом свидетельствуют данные опроса, который был представлен фондом имени Кербера на форуме по внешней политике во вторник в Берлине.

По данным опроса фонда, 66% граждан ФРГ выступают за усиление сотрудничества с Россией, против высказались 21% опрошенных. За развитие отношений с США выступают 50% немцев, против - 35%.

При этом на вопрос, важнее ли для Германии сохранять тесные отношения с Россией или с США, 39% ответили, что с США, 25% - с Россией, и 30% заявили, что с обеими странами одновременно.

При этом 77% высказались за более плотную кооперацию с Францией, только 7% не разделяют мнения о необходимости углубления этих отношений.