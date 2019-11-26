Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T13:36+0300
https://ria.ru/20191126/1561600860.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153278/15/1532781575_0:133:3169:1916_1036x0_80_0_0_e010866dedeb4a6ad6bc697239f0a2ba.jpg
РИА Новости

"Нафтогаз" пригрозил перекачивать транзитный газ в свои хранилища

12:06 26.11.2019 (обновлено: 13:36 26.11.2019)
28036
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Табличка на здании компании "Нафтогаз-Украина". Архивное фото
КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Если Москва и Киев не подпишут к началу 2020 года новый контракт на транзит газа, а российское сырье продолжит поступать, Украина будет закачивать его в свои хранилища, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет происходить документальное оформление этого газа", — написал он в Facebook в комментариях к своей публикации.

Так Витренко ответил на вопрос, что произойдет, если транзит продолжится без контракта и сможет ли Украина перекрыть "вентиль".
Действующие контракты на транзит и поставку газа истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.
Газовое оборудование
02:11
В Киеве заявили о "стопроцентном" риске прекращения транзита газа
В середине ноября "Газпром" предложил украинской стороне продлить транзитный контракт или заключить новое соглашение на год с обязательным условием взаимного отказа от претензий в судах.
Накануне Витренко сообщил, что в Москву направили официальный ответ, в котором подчеркивается, что урегулирование претензий не должно быть предпосылкой для продолжения транзита.
Кроме того, в "Нафтогазе" допустили заключение годового договора на транзит, но его условия должны соответствовать европейским правилам.
Также украинская сторона готова рассмотреть вариант выплаты "Газпромом" трех миллиардов долларов по решению арбитража в виде поставок газа на эту сумму.
Рабочий на газовой станции на Украине
Вчера, 14:15
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
57410149
Обсудить 13
Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоГазпромЕврокомиссияРоссияКиевFacebook, Inc.УкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Это очередные шантаж и угрозы для России путинского режима.
26 ноября, 13:49
Иван Челышков
0000026
Да ради бога, это будет уже немецкий газ, ждите танки со свастикой
26 ноября, 13:55
netbaranov
1380003
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Авиационная ракета семейства Х-29
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Испытания ракетного комплекса Авангард
Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс "Авангард"
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Унитазы у здания посольства Украины в Москве
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Генерал-фельдмаршал Паулюс (слева) и члены его штаба, сдавшиеся в плен
У него зазвонил телефон: артефакт из штаба Паулюса в обычной квартире
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В США обвинили Турцию в пересечении "красной линии" из-за С-400
Здание Международного суда ООН в Гааге
МИД оценил решение суда в Гааге по Керченскому инциденту
В здании Госдумы РФ
В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
15:30Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
15:29ЛНР обвинила силовиков в противодействии работе беспилотников ОБСЕ
15:29В регионах должны ощущать изменения от нацпроектов, заявил Медведев
15:26Путин в среду посетит "Адмиралтейские верфи"
15:25Москалькова призвала создать экзамен на водительские права для армян
Лента новостейМолния