"Нафтогаз" пригрозил перекачивать транзитный газ в свои хранилища

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Если Москва и Киев не подпишут к началу 2020 года новый контракт на транзит газа, а российское сырье продолжит поступать, Украина будет закачивать его в свои хранилища, заявил исполнительный директор Если Москва и Киев не подпишут к началу 2020 года новый контракт на транзит газа, а российское сырье продолжит поступать, Украина будет закачивать его в свои хранилища, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет происходить документальное оформление этого газа", — написал он в Facebook в комментариях к своей публикации.

Так Витренко ответил на вопрос, что произойдет, если транзит продолжится без контракта и сможет ли Украина перекрыть "вентиль".

Действующие контракты на транзит и поставку газа истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.

В середине ноября "Газпром" предложил украинской стороне продлить транзитный контракт или заключить новое соглашение на год с обязательным условием взаимного отказа от претензий в судах.

Накануне Витренко сообщил, что в Москву направили официальный ответ, в котором подчеркивается, что урегулирование претензий не должно быть предпосылкой для продолжения транзита.

Кроме того, в "Нафтогазе" допустили заключение годового договора на транзит, но его условия должны соответствовать европейским правилам.