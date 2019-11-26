Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T15:49+0300
https://ria.ru/20191126/1561600645.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156161/09/1561610972_0:0:1699:955_1036x0_80_0_0_300c4260d30ed6251a3ce1a4316ed90c.jpg
РИА Новости

В Иркутске подросток предотвратил похищение девятилетней девочки

12:03 26.11.2019 (обновлено: 15:49 26.11.2019)
15443
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Иркутске 16-летний подросток спас девочку от похитителя, сообщает пресс-служба областного управления СК.
По информации следователей, инцидент произошел 23 ноября: 48-летний мужчина находился в своем автомобиле, припаркованном на улице Новаторов, когда увидел девятилетнюю девочку. Он вышел из машины и силой затолкал ребенка в салон, заблокировал все двери и поехал в неизвестном направлении.
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской областиУченик школы №37 г. Иркутска, а также работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых будут награждены полицией и общественниками за предотвращение тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней
Ученик школы №37 г. Иркутска, а также работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых будут награждены полицией и общественниками за предотвращение тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской области
Ученик школы №37 г. Иркутска, а также работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых будут награждены полицией и общественниками за предотвращение тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
28 октября, 20:30
В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку
В этот момент проходящий мимо подросток услышал крики девочки.

"Старшеклассник незамедлительно бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку. Вместе они догнали автомобиль", — рассказали в ведомстве.

Мужчине удалось скрыться с места преступления, но полицейские разослали его ориентировку всем нарядам, через несколько часов подозреваемого в похищении ребенка задержали сотрудники Росгвардии.
Как установил СК, задержанный уже дважды отсидел срок за преступления сексуального характера и вышел на свободу в 2017 году. Сейчас он арестован, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Расследование уголовного дела продолжается.
Представитель ГУ МВД по региону рассказал РИА Новости, что школьника и мужчину, спасших девочку, наградят.
"Десятиклассник иркутской школы № 37 Вячеслав Дорошенко и работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых по решению руководства будут награждены ценными подарками за предотвращение тяжкого преступления", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, Сизых сообщил РИА Новости, что свой поступок геройским не считает.
Машина Следственного комитета РФ
29 октября, 14:59
На Ямале нашли мужчину, убившего двух женщин и ребенка 19 лет назад
332145280
Обсудить 10
РосгвардияСледственный комитет РФИркутская областьИркутскРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Что толку сажать таких уродов? Сидит, выходит и все сначала.... Если уж нет смертной казни, то на пожизненное.
26 ноября, 12:39
НЛНаталья Лобова
3900000
Пожизненное этому отморозку нужно назначить!
26 ноября, 12:32
АКАртём Крамар
1800000
Рекомендуем
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
В здании Госдумы РФ
В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Сломанная сигарета в пепельнице
Врач развеял миф о курении и занятиях спортом
Автомобиль Следственного комитета РФ
Тело 17-летней девушки, пропавшей в Приморье, нашли в реке Уссури
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В США обвинили Турцию в пересечении "красной линии" из-за С-400
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье в кустах нашли плачущего младенца
Авиационная ракета семейства Х-29
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:13Минфин предложил смягчить требования к продаже лотерейных билетов
16:12Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности
16:11Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
Лента новостейМолния