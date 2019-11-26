В Иркутске подросток предотвратил похищение девятилетней девочки

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Иркутске 16-летний подросток спас девочку от похитителя, сообщает пресс-служба областного управления СК. 16-летний подросток спас девочку от похитителя, сообщает пресс-служба областного управления СК.

По информации следователей, инцидент произошел 23 ноября: 48-летний мужчина находился в своем автомобиле, припаркованном на улице Новаторов, когда увидел девятилетнюю девочку. Он вышел из машины и силой затолкал ребенка в салон, заблокировал все двери и поехал в неизвестном направлении.

© Фото : ГУ МВД России по Иркутской области Ученик школы №37 г. Иркутска, а также работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых будут награждены полицией и общественниками за предотвращение тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней © Фото : ГУ МВД России по Иркутской области Ученик школы №37 г. Иркутска, а также работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых будут награждены полицией и общественниками за предотвращение тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней

В этот момент проходящий мимо подросток услышал крики девочки.

"Старшеклассник незамедлительно бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку. Вместе они догнали автомобиль", — рассказали в ведомстве.

Мужчине удалось скрыться с места преступления, но полицейские разослали его ориентировку всем нарядам, через несколько часов подозреваемого в похищении ребенка задержали сотрудники Росгвардии.

Как установил СК, задержанный уже дважды отсидел срок за преступления сексуального характера и вышел на свободу в 2017 году. Сейчас он арестован, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Представитель ГУ МВД по региону рассказал РИА Новости, что школьника и мужчину, спасших девочку, наградят.

"Десятиклассник иркутской школы № 37 Вячеслав Дорошенко и работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых по решению руководства будут награждены ценными подарками за предотвращение тяжкого преступления", — сказал собеседник агентства.