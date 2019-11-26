В Иркутске подросток предотвратил похищение девятилетней девочки

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Иркутске 16-летний подросток спас девочку от похитителя, сообщает пресс-служба областного управления СК.
По информации следователей, инцидент произошел 23 ноября: 48-летний мужчина находился в своем автомобиле, припаркованном на улице Новаторов, когда увидел девятилетнюю девочку. Он вышел из машины и силой затолкал ребенка в салон, заблокировал все двери и поехал в неизвестном направлении.
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской областиУченик школы №37 г. Иркутска, а также работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых будут награждены полицией и общественниками за предотвращение тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской области
Ученик школы №37 г. Иркутска, а также работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых будут награждены полицией и общественниками за предотвращение тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней
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В этот момент проходящий мимо подросток услышал крики девочки.
"Старшеклассник незамедлительно бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку. Вместе они догнали автомобиль", — рассказали в ведомстве.
Мужчине удалось скрыться с места преступления, но полицейские разослали его ориентировку всем нарядам, через несколько часов подозреваемого в похищении ребенка задержали сотрудники Росгвардии.
Как установил СК, задержанный уже дважды отсидел срок за преступления сексуального характера и вышел на свободу в 2017 году. Сейчас он арестован, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Расследование уголовного дела продолжается.
Представитель ГУ МВД по региону рассказал РИА Новости, что школьника и мужчину, спасших девочку, наградят.
"Десятиклассник иркутской школы № 37 Вячеслав Дорошенко и работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых по решению руководства будут награждены ценными подарками за предотвращение тяжкого преступления", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, Сизых сообщил РИА Новости, что свой поступок геройским не считает.
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