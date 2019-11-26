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РИА Новости

Житель Иркутска, спасший девочку от педофила, оценил свой поступок

15:20 26.11.2019
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Житель Иркутска Глеб Сизых, спасший вместе со школьником девочку от насильника, заявил РИА Новости, что не считает свой поступок геройским.
Ранее сообщалось, что десятиклассник школы №37 Вячеслав Дорошенко и работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых спасли девятилетнюю девочку от насильника, ГУ МВД по региону приняло решение наградить обоих ценными подарками.
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"Там ничего геройского нет", - сказал Сизых.
По данным следствия, 23 ноября 48-летний житель Иркутска насильно посадил девочку в свою машину, заблокировал двери и поехал. Похищение предотвратил 16-летний подросток, который проходил мимо и услышал крики ребенка. Он бросился за помощью к находившемуся неподалеку мужчине, и они вместе, догнав автомобиль, спасли девочку. Злоумышленнику удалось скрыться, но через несколько часов его задержали.
Следователи установили, что с 2001 года похититель девочки отсидел уже два срока за совершение половых преступлений, освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года. Ему предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего и арестовали.
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ИркутскРоссияПроисшествия
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