Житель Иркутска, спасший девочку от педофила, оценил свой поступок

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Житель Житель Иркутска Глеб Сизых, спасший вместе со школьником девочку от насильника, заявил РИА Новости, что не считает свой поступок геройским.

Ранее сообщалось, что десятиклассник школы №37 Вячеслав Дорошенко и работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых спасли девятилетнюю девочку от насильника, ГУ МВД по региону приняло решение наградить обоих ценными подарками.

"Там ничего геройского нет", - сказал Сизых.

По данным следствия, 23 ноября 48-летний житель Иркутска насильно посадил девочку в свою машину, заблокировал двери и поехал. Похищение предотвратил 16-летний подросток, который проходил мимо и услышал крики ребенка. Он бросился за помощью к находившемуся неподалеку мужчине, и они вместе, догнав автомобиль, спасли девочку. Злоумышленнику удалось скрыться, но через несколько часов его задержали.