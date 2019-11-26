Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T11:56+0300
https://ria.ru/20191126/1561600117.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:208:3077:1939_1036x0_80_0_0_fd9bc9efcdef1e3d20a218fe7e73c388.jpg
РИА Новости

В Амурской области полиция изъяла более 200 килограммов марихуаны

11:56 26.11.2019
160
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Наркополицейские в Амурской области обнаружили и изъяли более 200 килограммов марихуаны, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уточняется, что полицейские в 500 метрах от жилых домов обнаружили пологи и 24 мешка с растительной массой. Исследование показало, что это марихуана. На месте происшествия был задержан мужчина, который сообщил, что наркотики принадлежат ему.
Сотрудник полиции
09:18
Пенсионерка в Кемерово продавала оставшийся после смерти сына героин
"Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Амурской области в районе села Безымянное Бурейского района изъято более 200 килограммов наркотиков ... Следственным отделом МО МВД России "Бурейский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ", - сказала Волк.
Добавляется, что с задержанного взята подписка о невыезде.
Задержание члена преступного сообщества за распространение наркотиков в 20 субъектах Российской Федерации. 8 ноября 2018
22 ноября, 10:47
В Ленобласти полиция изъяла из нарколаборатории около 85 тонн веществ
810000
Обсудить 0
Ирина ВолкМВД РФАмурская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
В здании Госдумы РФ
В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В США обвинили Турцию в пересечении "красной линии" из-за С-400
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье в кустах нашли плачущего младенца
Сломанная сигарета в пепельнице
Врач развеял миф о курении и занятиях спортом
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:13Минфин предложил смягчить требования к продаже лотерейных билетов
16:12Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности
16:11Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
Лента новостейМолния