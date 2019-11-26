В Амурской области полиция изъяла более 200 килограммов марихуаны

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Наркополицейские в Амурской области обнаружили и изъяли более 200 килограммов марихуаны, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уточняется, что полицейские в 500 метрах от жилых домов обнаружили пологи и 24 мешка с растительной массой. Исследование показало, что это марихуана. На месте происшествия был задержан мужчина, который сообщил, что наркотики принадлежат ему.
"Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Амурской области в районе села Безымянное Бурейского района изъято более 200 килограммов наркотиков ... Следственным отделом МО МВД России "Бурейский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ", - сказала Волк.
Добавляется, что с задержанного взята подписка о невыезде.