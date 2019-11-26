Басков возмутился из-за "травли" Ротару, решившей выступить в России

Певец заявил, что очень многие украинские артисты выступают в России и получают национальные премии.

"И то, что сейчас происходит в информационном поле вокруг Софии Ротару, это, по меньшей мере, некрасиво!", — пояснил он.

Басков назвал ее великой певицей, на хитах которой выросло несколько поколений.

Кроме того, по его словам, сейчас происходит открытая травля Ротару.

"Кажется, будто загоняют за флажки. Не знаю, кто это все начал, но читать пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес Софии Михайловны мне неприятно. Хорошо ли проверили факты? Не думаю. Но прямо уничтожить готовы. Нельзя так, неправильно!", — написал артист.

Он заявил, что гордится выступлением на одной сцене с Ротару и надеется, что она споет на "Песне года".

С 1973 года Ротару участвовала в программе "Песня года". В прошлом году она отказалась от выступления, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников".