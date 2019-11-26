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РИА Новости

Басков возмутился из-за "травли" Ротару, решившей выступить в России

11:43 26.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица София Ротару
Певица София Ротару
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Певица София Ротару. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Певец Николай Басков осудил в своем Instagram тех, кто критикует Софию Ротару за намерение выступить в России.
Певец заявил, что очень многие украинские артисты выступают в России и получают национальные премии.
"И то, что сейчас происходит в информационном поле вокруг Софии Ротару, это, по меньшей мере, некрасиво!", — пояснил он.
Басков назвал ее великой певицей, на хитах которой выросло несколько поколений.
Кроме того, по его словам, сейчас происходит открытая травля Ротару.
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"Кажется, будто загоняют за флажки. Не знаю, кто это все начал, но читать пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес Софии Михайловны мне неприятно. Хорошо ли проверили факты? Не думаю. Но прямо уничтожить готовы. Нельзя так, неправильно!", — написал артист.
Он заявил, что гордится выступлением на одной сцене с Ротару и надеется, что она споет на "Песне года".
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С 1973 года Ротару участвовала в программе "Песня года". В прошлом году она отказалась от выступления, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
В декабре Ротару вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".
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Петь или не петь
8110876
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КультураШоу-бизнесНиколай БасковРоссияСофия РотаруУкраина
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26 ноября, 11:47
llj2
4001114
некрасиво то, что наши "звезды", которые сами себя таковыми объявили думают, что ИХ мнение важно. У них там свой, корпоративный междсобойчик, дружба, банкеты и т.д. Вот и встали единым фронтом. У нашей попсы НЕТ РОДИНЫ
26 ноября, 11:46
НСНаталья Светлова
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