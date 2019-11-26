Прокуратура Дагестана выявила хищения в сфере энергетики

Было установлено, что в 2017-2018 году должностные лица ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" и АО "Дагестанская сетевая компания" и бывший оператор по обработке данных по физическому сектору ЦРЭ АО "ДСК" записывали на лицевые счета абонентов необоснованные показания счетчиков, после чего составляли акты безучетного потребления электричества и скрывали потери электроэнергии при ее транспортировке.