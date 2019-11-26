Прокуратура Дагестана выявила хищения в сфере энергетики

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Прокуратура Республики Дагестан возбудила уголовное дело по факту хищения 15,7 миллионов рублей из энергетической сферы республики, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законодательства в топливно-энергетической сфере", - говорится в сообщении.
Было установлено, что в 2017-2018 году должностные лица ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" и АО "Дагестанская сетевая компания" и бывший оператор по обработке данных по физическому сектору ЦРЭ АО "ДСК" записывали на лицевые счета абонентов необоснованные показания счетчиков, после чего составляли акты безучетного потребления электричества и скрывали потери электроэнергии при ее транспортировке.
"В результате незаконных действий участники организованной группы похитили денежные средства на сумму более 15,7 млн. рублей, причинив ущерб ПАО "ДЭСК"", - говорится в сообщении.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".