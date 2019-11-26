В Госдуме предложили маркировать бездомных животных

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Обязательную регистрацию планируют распространить на безнадзорных животных, соответствующее предложение депутаты Госдумы направили в Минсельхоз и попросили учесть при подготовке законопроекта о маркировке домашних животных, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
Ранее "Известия" сообщили, что Минсельхоз планирует внести законопроект об обязательной идентификации животных до конца года. Как пояснил РИА Новости Бурматов, эти поправки необходимы для того, чтобы полноценно заработал закон "Об ответственном обращении с животными" и в дальнейшем - соответствующие нормы КоАП, так как в настоящее время доказать, что животное принадлежит конкретному человеку, пока невозможно.
По его словам, депутаты оправили в ведомство свои предложения, которые попросили учесть в документе до внесения в Госдуму.
"Это наше замечание к закону Минсельхоза, потому что там пока речь только про домашних (животных), а мы требуем, чтобы безнадзорных тоже в эту базу вносили. Иначе коррупцию, которая в сфере регулирования численности (животных), просто не победить", - сказал Бурматов.
По его словам, идентификация безнадзорных животных должна будет производиться в приютах.
Кроме того, депутаты предлагают установить возможность бесплатной обязательной маркировки животных. Он пояснил, что идентификация делится на две части: внесение в единую базу данных и непосредственно маркировка. Сам учет, считает парламентарий, должен быть бесплатный как государственная услуга, а форму маркировки должен выбирать хозяин. Это может быть чип, клеймо, татуировка, бирка. По мнению парламентария, необходимо и здесь предусмотреть возможность бесплатно провести процедуру. Так, считает Бурматов, можно выдавать наклейки на ошейник со штрих-кодом, которые можно будет легко считать.
Также депутаты считают необходимым установить, чтобы такая регистрация была всеобщей. По словам депутата, в этом будут заинтересованы сами хозяева. Он пояснил, что сейчас сбежавшее животное найти практически невозможно. Регистрация эту проблему должна будет решить, поэтому ответственные хозяева сами станут заинтересованы в маркировке питомца.
"Наверняка, это будет учитываться и при правилах перевозки. Вариантов, чтобы побудить к этому, не вводя штрафов, масса", - сказал Бурматов.
"Мы будем настаивать, чтобы они (эти предложения) были учтены", - сказал глава думского комитета.