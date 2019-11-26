В Госдуме предложили маркировать бездомных животных

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Обязательную регистрацию планируют распространить на безнадзорных животных, соответствующее предложение депутаты Обязательную регистрацию планируют распространить на безнадзорных животных, соответствующее предложение депутаты Госдумы направили в Минсельхоз и попросили учесть при подготовке законопроекта о маркировке домашних животных, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Ранее " Известия " сообщили, что Минсельхоз планирует внести законопроект об обязательной идентификации животных до конца года. Как пояснил РИА Новости Бурматов, эти поправки необходимы для того, чтобы полноценно заработал закон "Об ответственном обращении с животными" и в дальнейшем - соответствующие нормы КоАП, так как в настоящее время доказать, что животное принадлежит конкретному человеку, пока невозможно.

По его словам, депутаты оправили в ведомство свои предложения, которые попросили учесть в документе до внесения в Госдуму.

"Это наше замечание к закону Минсельхоза, потому что там пока речь только про домашних (животных), а мы требуем, чтобы безнадзорных тоже в эту базу вносили. Иначе коррупцию, которая в сфере регулирования численности (животных), просто не победить", - сказал Бурматов.

По его словам, идентификация безнадзорных животных должна будет производиться в приютах.

Кроме того, депутаты предлагают установить возможность бесплатной обязательной маркировки животных. Он пояснил, что идентификация делится на две части: внесение в единую базу данных и непосредственно маркировка. Сам учет, считает парламентарий, должен быть бесплатный как государственная услуга, а форму маркировки должен выбирать хозяин. Это может быть чип, клеймо, татуировка, бирка. По мнению парламентария, необходимо и здесь предусмотреть возможность бесплатно провести процедуру. Так, считает Бурматов, можно выдавать наклейки на ошейник со штрих-кодом, которые можно будет легко считать.

Также депутаты считают необходимым установить, чтобы такая регистрация была всеобщей. По словам депутата, в этом будут заинтересованы сами хозяева. Он пояснил, что сейчас сбежавшее животное найти практически невозможно. Регистрация эту проблему должна будет решить, поэтому ответственные хозяева сами станут заинтересованы в маркировке питомца.

"Наверняка, это будет учитываться и при правилах перевозки. Вариантов, чтобы побудить к этому, не вводя штрафов, масса", - сказал Бурматов.