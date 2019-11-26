Число жертв эпидемии кори на Самоа возросло до 32

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Число скончавшихся от эпидемии кори на Самоа достигло 32 человек, зафиксированы более 2,4 тысячи случаев заболевания, сообщает правительство островного государства.
В понедельник сообщалось о 25 погибших и почти 2,2 тысячи случаях заболевания.
Согласно данным, опубликованным в Twitter правительства во вторник, с начала вспышки в середине октября, было зарегистрировано 2437 случаев заболевания, из которых 243 - за последние 24 часа. Среди 32 погибших 28 - дети в возрасте от 0 до 4 лет. С начала массовой вакцинации населения островного государства прививки получили уже 24 тысячи человек.
Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии 16 октября после первых смертельных случаев. Массовую вакцинацию власти страны объявили 18 ноября.
24 сентября, 12:20Ученые сочли реальной угрозу эпидемии, способной убить миллионы человек
Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.