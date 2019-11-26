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РИА Новости

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

11:17 26.11.2019 (обновлено: 16:10 26.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор предостерегает российские банки от операций в евро, так как они больше не приносят прибыли.
Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt.
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Набиуллина пояснила, что банки должны где-то размещать полученные от вкладчиков средства в европейской валюте, но сейчас есть только инструменты с отрицательными ставками.
Ввиду того что в России нельзя устанавливать отрицательные ставки по депозитам, банки для компенсации убытков увеличили комиссии настолько, что счета в евро почти не открываются, добавила глава Банка России.

"Как Центральный банк, мы следим, чтобы у российских банков не было избыточного валютного риска на балансе, будь то в евро или долларах", — заключила Набиуллина.

Ранее банки попросили ЦБ разрешить им устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам юрлиц.
В начале октября Набиуллина сообщила, что ЦБ выработает позицию вместе с участниками рынка, но позднее замминистра финансов Алексей Моисеев уточнил, что Минфин и Банк России решили повременить с поправками.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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