Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор предостерегает российские банки от операций в евро, так как они больше не приносят прибыли.
Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt.
Набиуллина пояснила, что банки должны где-то размещать полученные от вкладчиков средства в европейской валюте, но сейчас есть только инструменты с отрицательными ставками.
Ввиду того что в России нельзя устанавливать отрицательные ставки по депозитам, банки для компенсации убытков увеличили комиссии настолько, что счета в евро почти не открываются, добавила глава Банка России.
"Как Центральный банк, мы следим, чтобы у российских банков не было избыточного валютного риска на балансе, будь то в евро или долларах", — заключила Набиуллина.
Ранее банки попросили ЦБ разрешить им устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам юрлиц.
В начале октября Набиуллина сообщила, что ЦБ выработает позицию вместе с участниками рынка, но позднее замминистра финансов Алексей Моисеев уточнил, что Минфин и Банк России решили повременить с поправками.