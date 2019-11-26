Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава ЦБ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор предостерегает российские банки от операций в евро, так как они больше не приносят прибыли.

Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt

Набиуллина пояснила, что банки должны где-то размещать полученные от вкладчиков средства в европейской валюте, но сейчас есть только инструменты с отрицательными ставками.

Ввиду того что в России нельзя устанавливать отрицательные ставки по депозитам, банки для компенсации убытков увеличили комиссии настолько, что счета в евро почти не открываются, добавила глава Банка России.

"Как Центральный банк, мы следим, чтобы у российских банков не было избыточного валютного риска на балансе, будь то в евро или долларах", — заключила Набиуллина.