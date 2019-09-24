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РИА Новости

ЦБ может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

14:28 24.09.2019 (обновлено: 17:15 24.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Центробанк может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
Сейчас российские банки не могут привлекать средства клиентов в евро по отрицательным ставкам, так как это не разрешено законом. Несколько крупных банков попросили регулятор дать им такую возможность.
Данилова отметила, что специалисты изучают масштаб проблемы.

"У них растут привлеченные средства, и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя", - сказала она.

При этом Данилова напомнила, что у Центробанка нет законодательной инициативы, поэтому регулятор может только выдвинуть идею о разрешении в России отрицательных ставок по валютным депозитам.
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Центральный Банк РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Будут отрицательные ставки, не будет валютных в кладов. Вся валюта окажется под матрасом у населения.
24 сентября, 18:49
АЖАлександр Жилин
2251101
а в чем смысл отрицательных ставок по вкладам? тогда выгоднее хранить деньги дома, или я чего-то не понимаю?
24 сентября, 18:51
Кирилл Смирнов
2141001
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