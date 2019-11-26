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РИА Новости

Илир Мета назвал ситуацию в Албании после землетрясения драматичной

10:55 26.11.2019 (обновлено: 12:44 26.11.2019)
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© REUTERS / Florion GogaЛиквидидация последствий землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
Ликвидидация последствий землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
© REUTERS / Florion Goga
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Албании Илир Мета назвал очень драматичной ситуацию в стране после землетрясения магнитудой 6,4, жертвами которого, по последним данным, стали шесть человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Ситуация очень драматичная. Принимаются все усилия, чтобы достать людей из-под руин", - заявил президент журналистам.
Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5.
Как сообщил представитель правительства страны, по последним данным, шесть человек погибли в результате землетрясения, число пострадавших превысило 300 человек.
"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах": землетрясение в Албании
© AFP 2019 / Gent Shkullaku

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

Последствия землетрясения в Албании
1 из 10

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
© REUTERS / Florian Goga

За ним последовала череда афтершоков.

Последствия землетрясения в Албании
2 из 10

За ним последовала череда афтершоков.

© REUTERS / Florian Goga
© REUTERS / Florion Goga

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

Последствия землетрясения в Албании
3 из 10

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

© REUTERS / Florion Goga
© AP Photo / Hektor Pustina

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

Последствия землетрясения в Албании
4 из 10

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

© AP Photo / Hektor Pustina
© AFP 2019 / Gent Shkullaku

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

Последствия землетрясения в Албании
5 из 10

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
© AP Photo / Hektor Pustina

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

Последствия землетрясения в Албании
6 из 10

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

© AP Photo / Hektor Pustina
© REUTERS / Florion Goga

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
7 из 10

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

© REUTERS / Florion Goga
© REUTERS / Florion Goga

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

Эвакуация пострадавших от землетрясения в Албании
8 из 10

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

© REUTERS / Florion Goga
© AP Photo / Hektor Pustina

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

Последствия землетрясения в Албании
9 из 10

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

© AP Photo / Hektor Pustina
© AP Photo / Hektor Pustina

Соседние страны предложили Албании помощь.

Последствия землетрясения в Албании
10 из 10

Соседние страны предложили Албании помощь.

© AP Photo / Hektor Pustina
1 из 10

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
2 из 10

За ним последовала череда афтершоков.

© REUTERS / Florian Goga
3 из 10

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

© REUTERS / Florion Goga
4 из 10

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

© AP Photo / Hektor Pustina
5 из 10

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
6 из 10

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

© AP Photo / Hektor Pustina
7 из 10

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

© REUTERS / Florion Goga
8 из 10

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

© REUTERS / Florion Goga
9 из 10

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

© AP Photo / Hektor Pustina
10 из 10

Соседние страны предложили Албании помощь.

© AP Photo / Hektor Pustina
Сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами могут находиться люди.
Посольство РФ в Албании сообщило, что информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сотрудники диппредставительства не пострадали.
Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
10:37
Землетрясение в Албании: шестеро погибли, минимум 300 пострадали
020200
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АлбанияЗемлетрясение в АлбанииИлир МетаМоскваТирана (город)СШАВ мире
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