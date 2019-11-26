Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T10:53+0300
https://ria.ru/20191126/1561595655.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:141:1365:909_1036x0_80_0_0_ccec69009e5038e91bfee5e41925ec2e.jpg
РИА Новости

Жителя Дагестана осудили за помощь боевикам и хранение оружия

10:52 26.11.2019 (обновлено: 10:53 26.11.2019)
109
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя – РИА Новости. Южный окружной военный суд во вторник приговорил к 13 годам колонии жителя Дагестана Магомедэмина Вагабова, который перевозил участников незаконного вооруженного формирования и хранил их оружие и вещи, сообщил журналистам представитель суда.
Суд установил, что весной 2014 года Вагабов вступил в НВФ на территории Дагестана. Получив от участника формирования патроны и гранату, он хранил их у себя дома, а позже по поручению другого участника НВФ он дважды выезжал за пределы села Губден, чтобы спрятать сумки с имуществом членов формирования.
Задержание участников террористической организации
9 апреля, 08:42
Более половины террористических преступлений в РФ связаны с участием в НВФ
Кроме того, осенью этого же года Вагабов скрытно перевозил участников НВФ на автомобиле. Он был задержан 12 января 2018 года. Уголовное дело возбуждено по статьям "Участие в НВФ", "Содействие террористической деятельности" и "Хранение и перевозка оружия и боеприпасов".
"В соответствии с приговором суда Вагабов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строго режима", - сказал представитель суда.
200000
Обсудить 0
РоссияДагестанПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
В здании Госдумы РФ
В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В США обвинили Турцию в пересечении "красной линии" из-за С-400
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье в кустах нашли плачущего младенца
Сломанная сигарета в пепельнице
Врач развеял миф о курении и занятиях спортом
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:18Харири снял свою кандидатуру на пост премьер-министра Ливана
16:18В Албании пропавшими без вести после ЧС остаются 11 человек, пишут СМИ
16:13Минфин предложил смягчить требования к продаже лотерейных билетов
16:12Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности
16:11Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
Лента новостейМолния