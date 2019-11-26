Жителя Дагестана осудили за помощь боевикам и хранение оружия

Суд установил, что весной 2014 года Вагабов вступил в НВФ на территории Дагестана. Получив от участника формирования патроны и гранату, он хранил их у себя дома, а позже по поручению другого участника НВФ он дважды выезжал за пределы села Губден, чтобы спрятать сумки с имуществом членов формирования.