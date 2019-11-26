Жителя Дагестана осудили за помощь боевикам и хранение оружия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя – РИА Новости. Южный окружной военный суд во вторник приговорил к 13 годам колонии жителя Дагестана Магомедэмина Вагабова, который перевозил участников незаконного вооруженного формирования и хранил их оружие и вещи, сообщил журналистам представитель суда.
Суд установил, что весной 2014 года Вагабов вступил в НВФ на территории Дагестана. Получив от участника формирования патроны и гранату, он хранил их у себя дома, а позже по поручению другого участника НВФ он дважды выезжал за пределы села Губден, чтобы спрятать сумки с имуществом членов формирования.
Кроме того, осенью этого же года Вагабов скрытно перевозил участников НВФ на автомобиле. Он был задержан 12 января 2018 года. Уголовное дело возбуждено по статьям "Участие в НВФ", "Содействие террористической деятельности" и "Хранение и перевозка оружия и боеприпасов".
"В соответствии с приговором суда Вагабов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строго режима", - сказал представитель суда.