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РИА Новости

НАСА сообщило время стыковки "Прогресса МС-13" с МКС

10:48 26.11.2019
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© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© NASA
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13", запуск которого был перенесен с 1 на 6 декабря, состыкуется с Международной космической станцией (МКС) днем 8 декабря, сообщило НАСА.
Ранее Роскосмос рассказал, что старт "Прогресса МС-13" был отложен из-за неисправности бортового кабеля на корабле, который пришлось заменить, и необходимости проведения дополнительных проверок.
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Как сообщается на сайте НАСА, стыковка "Прогресса МС-13" с МКС запланирована на 8 декабря в 14.24 мск.
Ранее о том, что корабль будет сближаться со станцией по двухсуточной схеме сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
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