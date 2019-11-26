НАСА сообщило время стыковки "Прогресса МС-13" с МКС

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13", запуск которого был перенесен с 1 на 6 декабря, состыкуется с Международной космической станцией ( Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13", запуск которого был перенесен с 1 на 6 декабря, состыкуется с Международной космической станцией ( МКС ) днем 8 декабря, сообщило НАСА

Ранее Роскосмос рассказал, что старт "Прогресса МС-13" был отложен из-за неисправности бортового кабеля на корабле, который пришлось заменить, и необходимости проведения дополнительных проверок.

Как сообщается на сайте НАСА, стыковка "Прогресса МС-13" с МКС запланирована на 8 декабря в 14.24 мск.

Ранее о том, что корабль будет сближаться со станцией по двухсуточной схеме сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.