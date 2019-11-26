НАСА сообщило время стыковки "Прогресса МС-13" с МКС

Ранее Роскосмос рассказал, что старт "Прогресса МС-13" был отложен из-за неисправности бортового кабеля на корабле, который пришлось заменить, и необходимости проведения дополнительных проверок.
Как сообщается на сайте НАСА, стыковка "Прогресса МС-13" с МКС запланирована на 8 декабря в 14.24 мск.
Ранее о том, что корабль будет сближаться со станцией по двухсуточной схеме сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.