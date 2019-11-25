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РИА Новости

"Роскосмос" назвал причины переноса запуска "Прогресса МС-13" к МКС

17:06 25.11.2019 (обновлено: 17:39 25.11.2019)
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© Фото : РоскосомосПодготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13"
Подготовка к запуску грузового корабля Прогресс МС-13
© Фото : Роскосомос
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Запуск космического грузовика "Прогресс МС-13" к МКС перенесли из-за неисправного бортового кабеля, сообщили в "Роскосмосе".
Отмечается, что неполадки выявили сотрудники РКК "Энергия" в ходе предполетной подготовки на Байконуре.
"Несоответствие было устранено после замены кабеля. В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок запуск корабля "Прогресс МС-13" перенесен на 6 декабря 2019 года, в 12:34 мск", — говорится в сообщении.
Корабль выведет на орбиту ракета "Союз-2.1а", он доставит на МКС различные грузы, включая новогодние подарки для экипажа.
Изначально старт должен был состояться именно 6 декабря, но по просьбе НАСА его перенесли на первое число, чтобы не мешать стыковке корабля Dragon компании SpaceX.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)КосмосРоскосмос
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