Умер студент, пострадавший в ходе протестов в Колумбии

Сотни человек вышли на третий день протестов в Колумбии в субботу, большинство демонстрантов собралось рядом с с Национальным парком в Боготе и на главной площади столицы рядом со зданием конгресса. Полиция встретила демонстрантов слезоточивым газом. Один из протестующих получил ранения и был доставлен в больницу.
22 ноября, 11:16Эксперт оценил возможные последствия протестов в Колумбии
Молодого человека доставили в больницу Сан Игнасио в субботу вечером в критическом состоянии. Как сообщает издание, он получил ранение в голову в результате действий полиции, разгонявшей протестующих. Пострадавший - Дилан Маурисио Крус Медина - был студентом колледжа и должен был получить степень бакалавра в этот понедельник.
Состояние молодого человека стало резко ухудшаться в понедельник, к вечеру он скончался.
Президент Колумбии Иван Дуке выразил соболезнования в связи с кончиной Дилана ."Мы глубоко сожалеем о смерти юного Дилана Круса. Мы выражаем наши искренние соболезнования его матери, дедушке и двум сестрам", - написал Дуке в Twitter.
В акциях протеста в Колумбии с четверга по субботу приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Ранее сообщалось о трех погибших и сотнях пострадавших. Граждане выражали протест против экономической политики и бездействия властей в борьбе с преступностью. Президент Колумбии Иван Дуке после трех дней многотысячных протестов запустил национальный диалог для определения социальной политики государства.
Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.