Умер студент, пострадавший в ходе протестов в Колумбии

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Восемнадцатилетний юноша, получивший черепно-мозговые травмы в ходе протестов в субботу в столице Восемнадцатилетний юноша, получивший черепно-мозговые травмы в ходе протестов в субботу в столице Колумбии Боготе, скончался в больнице, сообщает издание Tiempo

Сотни человек вышли на третий день протестов в Колумбии в субботу, большинство демонстрантов собралось рядом с с Национальным парком в Боготе и на главной площади столицы рядом со зданием конгресса. Полиция встретила демонстрантов слезоточивым газом. Один из протестующих получил ранения и был доставлен в больницу.

Молодого человека доставили в больницу Сан Игнасио в субботу вечером в критическом состоянии. Как сообщает издание, он получил ранение в голову в результате действий полиции, разгонявшей протестующих. Пострадавший - Дилан Маурисио Крус Медина - был студентом колледжа и должен был получить степень бакалавра в этот понедельник.

Состояние молодого человека стало резко ухудшаться в понедельник, к вечеру он скончался.

Президент Колумбии Иван Дуке выразил соболезнования в связи с кончиной Дилана ."Мы глубоко сожалеем о смерти юного Дилана Круса. Мы выражаем наши искренние соболезнования его матери, дедушке и двум сестрам", - написал Дуке в Twitter

В акциях протеста в Колумбии с четверга по субботу приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Ранее сообщалось о трех погибших и сотнях пострадавших. Граждане выражали протест против экономической политики и бездействия властей в борьбе с преступностью. Президент Колумбии Иван Дуке после трех дней многотысячных протестов запустил национальный диалог для определения социальной политики государства.