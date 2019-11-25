Власти Колумбии начали национальный диалог после массовых протестов

В акциях протеста в Колумбии с четверга по субботу приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью и экономической политики.