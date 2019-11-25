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РИА Новости

Власти Колумбии начали национальный диалог после массовых протестов

02:03 25.11.2019
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© AP Photo / Alex Brandon Президент Колумбии Иван Дуке
Президент Колумбии Иван Дуке
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Колумбии Иван Дуке. Архивное фото
МЕХИКО, 25 ноя - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке после трех дней многотысячных протестов запустил национальный диалог для определения социальной политики государства.
"Сегодня в доме правительства мы с избранными мэрами начинаем большой национальный диалог, чтобы оценить конъюнктуру и срочные потребности городов и муниципалитетов", - написал Дуке в Twitter.
В акциях протеста в Колумбии с четверга по субботу приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью и экономической политики.
Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.
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Иван ДукеКолумбияВ мире
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