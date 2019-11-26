Посол: Россия не вмешивается в политпроцесс в Британии

"Мы внимательнейшим образом следим за выступлениями во время партийных съездов и за принимаемыми программами, так как для нас важны те умонастроения, которые сегодня преобладают в ведущих партиях. Но мы ни в коем случае не вмешиваемся в этот процесс, и кто бы ни пришел к власти, мы будем искать точки соприкосновения, на основании которых можно будет работать над улучшением отношений", - сказал посол в беседе с российскими журналистами.