Посол: Россия не вмешивается в политпроцесс в Британии

ЛОНДОН, 26 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия не вмешивается в политический процесс в Великобритании и ищет точки для улучшения отношений двух стран, заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
Британская газета Sunday Times утверждает, что имена девяти бизнесменов российского происхождения, спонсоров британских консерваторов, были включены в парламентский доклад страны о якобы имевшем место вмешательстве России в дела Великобритании. Документ был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности Британии, но пока не опубликован. Премьер Борис Джонсон неоднократно заявлял, что власти Великобритании не располагают свидетельствами российского вмешательства в британскую политическую жизнь.
"Мы внимательнейшим образом следим за выступлениями во время партийных съездов и за принимаемыми программами, так как для нас важны те умонастроения, которые сегодня преобладают в ведущих партиях. Но мы ни в коем случае не вмешиваемся в этот процесс, и кто бы ни пришел к власти, мы будем искать точки соприкосновения, на основании которых можно будет работать над улучшением отношений", - сказал посол в беседе с российскими журналистами.
Он выразил надежду, что тема мнимого российского вмешательства не станет главной в политической жизни страны.
"Очень важно, чтобы "российский вопрос" не стал вопросом в политической кампании в Великобритании, как это стало в США. Он не имеет никакого отношения к экономической или политической жизни в этой стране, это совершенно отдельная история. В этом случае можно сказать только одно - есть люди, которые непорядочно эксплуатируют российскую тему, стремясь набрать на этом политические очки", - сказал посол.