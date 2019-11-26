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РИА Новости

У посольства в Албании нет данных о пострадавших россиянах

09:30 26.11.2019 (обновлено: 12:44 26.11.2019)
147
© AP PhotoПоследствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
© AP Photo
Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
БЕЛГРАД/МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Информации о том, что в результате мощного землетрясении, которое произошло во вторник утром близ Тираны, пострадали россияне, не поступало, сообщает посольство РФ в Албании.

"В 3.54 по местному времени в Албании произошло землетрясение силой в 6,3 магнитуд по шкале Рихтера (эпицентр - в 30 километрах к северо-западу от Тираны). На текущий момент в посольство России информация о пострадавших российских гражданах не поступала. Сотрудники роспосольства также не пострадали", - говорится в сообщении на станице посольства в соцсети Facebook.

Посольство также опубликовало телефоны горячей линии для российских граждан.
Ранее новостной портал Exit сообщил, что в результате землетрясения пострадали сотни человек, несколько жилых домов обрушились. По данным портала, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Сотни пострадавших обратились за помощью в местные больницы. Их точное количество пока не уточняется.
"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах": землетрясение в Албании
© AFP 2019 / Gent Shkullaku

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

Последствия землетрясения в Албании
1 из 10

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
© REUTERS / Florian Goga

За ним последовала череда афтершоков.

Последствия землетрясения в Албании
2 из 10

За ним последовала череда афтершоков.

© REUTERS / Florian Goga
© REUTERS / Florion Goga

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

Последствия землетрясения в Албании
3 из 10

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

© REUTERS / Florion Goga
© AP Photo / Hektor Pustina

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

Последствия землетрясения в Албании
4 из 10

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

© AP Photo / Hektor Pustina
© AFP 2019 / Gent Shkullaku

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

Последствия землетрясения в Албании
5 из 10

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
© AP Photo / Hektor Pustina

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

Последствия землетрясения в Албании
6 из 10

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

© AP Photo / Hektor Pustina
© REUTERS / Florion Goga

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
7 из 10

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

© REUTERS / Florion Goga
© REUTERS / Florion Goga

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

Эвакуация пострадавших от землетрясения в Албании
8 из 10

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

© REUTERS / Florion Goga
© AP Photo / Hektor Pustina

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

Последствия землетрясения в Албании
9 из 10

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

© AP Photo / Hektor Pustina
© AP Photo / Hektor Pustina

Соседние страны предложили Албании помощь.

Последствия землетрясения в Албании
10 из 10

Соседние страны предложили Албании помощь.

© AP Photo / Hektor Pustina
1 из 10

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
2 из 10

За ним последовала череда афтершоков.

© REUTERS / Florian Goga
3 из 10

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

© REUTERS / Florion Goga
4 из 10

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

© AP Photo / Hektor Pustina
5 из 10

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
6 из 10

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

© AP Photo / Hektor Pustina
7 из 10

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

© REUTERS / Florion Goga
8 из 10

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

© REUTERS / Florion Goga
9 из 10

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

© AP Photo / Hektor Pustina
10 из 10

Соседние страны предложили Албании помощь.

© AP Photo / Hektor Pustina
Нынешнее землетрясение стало вторым этой осенью в Албании после 21 сентября, когда в стране пострадали 132 человека, полностью были разрушены 35 домов (в том числе две школы), 420 получили частичные повреждения, пострадали 10 коммерческих предприятий. Президент Илир Мета вынужден был в сентябре призвать граждан к спокойствию, так как ложные сообщения о новых возможных подземных толчках вынудили сотни людей спать на улицах Тираны.
Еще в конце июля глава государства призвал власти страны подготовиться к разрушительному землетрясению, о котором предупреждали греческие сейсмологи. Однако правительство во главе с премьером Эди Рамой иронично восприняло тревогу албанского президента и обвинило его в попытке отвлечь внимание от политического кризиса.
Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
09:13
В Албании в результате землетрясения погиб человек
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