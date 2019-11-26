У посольства в Албании нет данных о пострадавших россиянах

БЕЛГРАД/МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Информации о том, что в результате мощного землетрясении, которое произошло во вторник утром близ Тираны, пострадали россияне, не поступало, сообщает посольство РФ в Информации о том, что в результате мощного землетрясении, которое произошло во вторник утром близ Тираны, пострадали россияне, не поступало, сообщает посольство РФ в Албании

"В 3.54 по местному времени в Албании произошло землетрясение силой в 6,3 магнитуд по шкале Рихтера (эпицентр - в 30 километрах к северо-западу от Тираны). На текущий момент в посольство России информация о пострадавших российских гражданах не поступала. Сотрудники роспосольства также не пострадали", - говорится в сообщении на станице посольства в соцсети Facebook.

Посольство также опубликовало телефоны горячей линии для российских граждан.

Ранее новостной портал Exit сообщил, что в результате землетрясения пострадали сотни человек, несколько жилых домов обрушились. По данным портала, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Сотни пострадавших обратились за помощью в местные больницы. Их точное количество пока не уточняется.

Нынешнее землетрясение стало вторым этой осенью в Албании после 21 сентября, когда в стране пострадали 132 человека, полностью были разрушены 35 домов (в том числе две школы), 420 получили частичные повреждения, пострадали 10 коммерческих предприятий. Президент Илир Мета вынужден был в сентябре призвать граждан к спокойствию, так как ложные сообщения о новых возможных подземных толчках вынудили сотни людей спать на улицах Тираны.