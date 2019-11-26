Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-11-26T09:26+0300
https://ria.ru/20191126/1561592289.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151980/48/1519804876_0:231:3173:2016_1036x0_80_0_0_9d8b6075f03359d0debe631ae89e9956.jpg
РИА Новости

Forbes составил рейтинг самых успешных ресторанов Москвы

09:26 26.11.2019
965
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПовара в ресторане
Повара в ресторане
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Повара в ресторане. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Журнал Forbes впервые составил рейтинг 30 самых успешных московских ресторанов.
При составлении рейтинга издание оценивало заведения по их экономическому успеху, популярности у посетителей, мнению о них экспертов рынка и качеству кухни. Журнал не учитывал крупные сети, бары, международные франшизы, заведения при крупных отелях и рестораны, появившиеся в прошлом году.
Ужин в грузинском ресторане
19 июня, 07:41Туризм
Туристы выбрали города и страны с самой лучшей кухней
Полученный список изучили эксперты ресторанного рынка и выбрали по 10 заведений в трех категориях по среднему чеку (без алкоголя): 1500-2500, 2500-3500 и более 3500 рублей. Журнал разослал ресторанам анкеты с вопросами о выручке, заполняемости зала, среднем чеке и международных наградах в 2018 году.
Лидером в категории со средним чеком от 3500 рублей стал White Rabbit ресторатора Бориса Зарькова. Второе место в категории дорогих заведений занял ресторан Selfie, далее следуют Semifreddo, "Кафе Пушкинъ" и "Турандот".
В сегменте со средним чеком 2500-3500 рублей лидирует гранд-кафе "Dr. Живаго" Александра Раппопорта. Далее в рейтинге в этом сегменте - "Белуга", Twins Garden, Wine and Crab и Bjorn.
Вид из окна ресторана White Rabbit в Москве
25 июня, 21:53Культура
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Категорию 1500-2500 рублей возглавил ресторан Ильи Тютенкова "Северяне". На второй строчке в этой категории ресторан Boston Seafood, затем идут Remy Kitchen Bakery, Cutfish и Pinch.
Отмечается, что два из трех победителей - рестораны русской кухни. В целом в рейтинге треть ресторанов специализируется на классической или авторской русской кухне. Шеф-повара часто не просто работают с местными продуктами, но и лично контролируют их производство на собственных фермах.
Домик на вершине горы Хуашань в Китае
8 декабря 2018, 08:00Туризм
Самые необычные рестораны мира: обед над обрывом или пылающим кратером
632000
Обсудить 2
ТуризмМоскваЭкономика
Рекомендуем
ебоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
Технополис "Москва" возглавил рейтинг инвестпривлекательности ОЭЗ
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Сломанная сигарета в пепельнице
Врач развеял миф о курении и занятиях спортом
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
В здании Госдумы РФ
В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Мужчина наливает горячий чай во время массовых гуляний
Диетолог назвал напитки, которыми можно согреться в холод
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В США обвинили Турцию в пересечении "красной линии" из-за С-400
Люди держат связанные флаги Польши и Украины
Польская студентка записала видео с оскорблениями в адрес украинки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:24Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
16:22ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают настоящим лидером
16:18Харири снял свою кандидатуру на пост премьер-министра Ливана
16:18В Албании пропавшими без вести после ЧС остаются 11 человек, пишут СМИ
16:13Минфин предложил смягчить требования к продаже лотерейных билетов
16:12Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности
16:11Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
Лента новостейМолния