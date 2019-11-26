В Албании в результате землетрясения погиб человек

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате мощного землетрясения в По меньшей мере один человек погиб в результате мощного землетрясения в Албании , передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства обороны страны.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясении магнитудой 6,4. По данным новостного портала Exit, в результате землетрясения пострадали несколько сотен человек. Сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения.

Как заявила представитель минобороны Албании, мужчина погиб в округе Курбин.

Ранее СМИ сообщили, что два жилых дома обрушились в 30 километрах от Тираны. Также сообщалось, что еще два здания обрушились в городе Кавая, недалеко от Дурреса.

По словам представителя минобороны, под обломками обрушившихся зданий могут находиться люди. "Пожарные и военные помогают жителям домов, оказавшихся под обломками", - приводит ее слова агентство.