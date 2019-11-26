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РИА Новости

Песков опроверг скептические заявления насчет встречи Путина и Трампа

09:03 26.11.2019 (обновлено: 09:08 26.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее источник в российских дипломатических кругах сообщил РИА Новости, что в Москве в целом скептически настроены по встрече Путина и Трампа в ближайшей перспективе, поскольку с каждой встречей становится только хуже, а у самого Трампа "связаны руки".
На вопрос, согласны ли в Кремле с таким утверждением, Песков ответил отрицательно.
"Нет", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
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Встречи Владимира Путина и Дональда Трампа
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Дональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАПолитика
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