Песков опроверг скептические заявления насчет встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее источник в российских дипломатических кругах сообщил РИА Новости, что в Москве в целом скептически настроены по встрече Путина и Трампа в ближайшей перспективе, поскольку с каждой встречей становится только хуже, а у самого Трампа "связаны руки".
На вопрос, согласны ли в Кремле с таким утверждением, Песков ответил отрицательно.
"Нет", - сказал он.
28 июня, 04:45Встречи Владимира Путина и Дональда Трампа