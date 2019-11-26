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РИА Новости

Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной

03:13 26.11.2019 (обновлено: 04:15 26.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В Москве скептически настроены по вопросу перспектив проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, поскольку она бессмысленна. Об этом рассказал РИА Новости российский дипломатический источник, знакомый с ситуацией.
"А зачем? С каждой встречей все только хуже становится", - заметил собеседник агентства, отвечая на вопрос, будет ли в обозримой перспективе организована встреча российского и американского лидеров с учетом отмены саммита АТЭС, "на полях" которого президенты могли теоретически провести переговоры.
"У Трампа связаны руки, он ничего не может сделать", - добавил источник.
Последний раз Путин и Трамп встречались в ходе саммита G20 в японской Осаке. Российский президент тогда охарактеризовал беседу как "хорошую". В середине ноября Путин сообщил, что пока не планирует встречу с американским коллегой.
Власти Чили отменили саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, запланированный на 16 и 17 ноября, в связи с масштабными акциями протеста в стране. Недовольство граждан вызвал рост цен на проезд на метро в начале октября. Кроме того, чилийцы выступают против недоступности достойного бесплатного образования и услуг здравоохранения, низких зарплат и роста тарифов.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
03:00
Источник в Москве о возможности встречи Путина и Трампа: а зачем?
2331675811
Обсудить 14
Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
это потому что обоих скоро уволят
26 ноября, 03:29
Ваше Благородие
6300019
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