Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В Москве скептически настроены по вопросу перспектив проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, поскольку она бессмысленна. Об этом рассказал РИА Новости российский дипломатический источник, знакомый с ситуацией.
"А зачем? С каждой встречей все только хуже становится", - заметил собеседник агентства, отвечая на вопрос, будет ли в обозримой перспективе организована встреча российского и американского лидеров с учетом отмены саммита АТЭС, "на полях" которого президенты могли теоретически провести переговоры.
"У Трампа связаны руки, он ничего не может сделать", - добавил источник.
Последний раз Путин и Трамп встречались в ходе саммита G20 в японской Осаке. Российский президент тогда охарактеризовал беседу как "хорошую". В середине ноября Путин сообщил, что пока не планирует встречу с американским коллегой.
Власти Чили отменили саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, запланированный на 16 и 17 ноября, в связи с масштабными акциями протеста в стране. Недовольство граждан вызвал рост цен на проезд на метро в начале октября. Кроме того, чилийцы выступают против недоступности достойного бесплатного образования и услуг здравоохранения, низких зарплат и роста тарифов.