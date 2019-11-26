Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В Москве скептически настроены по вопросу перспектив проведения встречи президентов России и США В Москве скептически настроены по вопросу перспектив проведения встречи президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа в ближайшее время, поскольку она бессмысленна. Об этом рассказал РИА Новости российский дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

"А зачем? С каждой встречей все только хуже становится", - заметил собеседник агентства, отвечая на вопрос, будет ли в обозримой перспективе организована встреча российского и американского лидеров с учетом отмены саммита АТЭС, "на полях" которого президенты могли теоретически провести переговоры.

"У Трампа связаны руки, он ничего не может сделать", - добавил источник.

Последний раз Путин и Трамп встречались в ходе саммита G20 в японской Осаке. Российский президент тогда охарактеризовал беседу как "хорошую". В середине ноября Путин сообщил, что пока не планирует встречу с американским коллегой.