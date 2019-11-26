В Волгоградской области загорелся склад с лакокрасочными материалами

ВОЛГОГРАД, 26 ноя - РИА Новости. Пожарные тушат склад с лакокрасочными материалами площадью три тысячи квадратных метров в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в селе Орловка Городищенского района поступило около 9 часов утра по местному времени (8.00 мск).
"В селе Орловка происходит горение складского помещения размером 50х60 квадратных метров с лакокрасочными материалами. В настоящее время происходит тушение", - сообщили РИА Новости в МЧС.
По словам собеседника агентства, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
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