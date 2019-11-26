В России хотят ввести маркировку домашних животных

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с " Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с " Известиями " глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

Речь идет об обязательном "закреплении или введении в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации".

Глава комитета напомнил, что в Госдуму уже внесли поправки в КоАП о наказании за оставление животных на улице, а также принят закон о муниципальных приютах. Однако они, как считает Бурматов, не будут работать без обязательной маркировки питомцев.

Издание отмечает, что в перечень животных, обязательных к регистрации, войдут собаки, кошки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, рыбы и иные водные животные, домашняя птица, пчелы, олени, лошади, свиньи, ослы, мулы, верблюды и лошаки.

В пресс-службе Минсельхоза заявили, что законопроект уже разработан и направлен на рассмотрение в правительственную комиссию.