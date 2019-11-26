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РИА Новости

В России хотят ввести маркировку домашних животных

08:44 26.11.2019 (обновлено: 12:00 26.11.2019)
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© Depositphotos / vvvitaСобака и кошка
Собака и кошка
© Depositphotos / vvvita
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Речь идет об обязательном "закреплении или введении в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации".
Глава комитета напомнил, что в Госдуму уже внесли поправки в КоАП о наказании за оставление животных на улице, а также принят закон о муниципальных приютах. Однако они, как считает Бурматов, не будут работать без обязательной маркировки питомцев.
Издание отмечает, что в перечень животных, обязательных к регистрации, войдут собаки, кошки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, рыбы и иные водные животные, домашняя птица, пчелы, олени, лошади, свиньи, ослы, мулы, верблюды и лошаки.
В пресс-службе Минсельхоза заявили, что законопроект уже разработан и направлен на рассмотрение в правительственную комиссию.
Ранее ведомство сообщало, что маркировка и учет животных успешно используются в рамках пилотного проекта в Башкортостане, Саратовской области, Нижегородской области, Ростовской области и Санкт-Петербурге.
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Министерство сельского хозяйства РФГосдума РФВладимир БурматовМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Пчелы Карл !!!! Пчелы !!!!
26 ноября, 08:55
СБСергей Балуев
16212944110
А чего на кошках-то тренироваться, давайте уж сразу людей будем чипировать. К этому ведь все и идет.
26 ноября, 09:13
IIl79kus
22615112225
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