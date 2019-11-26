Поставка пяти полков С-400 Индии завершится в 2025 году

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Поставка пяти полков C-400 Индии завершится в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев.
Россия заключила контракт в 2018 году на поставку Индии пяти полков С-400 на сумму более 5 миллиардов долларов.
"Надеемся и дальше все будет идти по плану. Работа предстоит большая исходя из объема контракта. Завершение поставок пятого (из пяти) полкового комплекта С-400 полностью планируется завершить в первой половине 2025 года", - сказал Михеев.
Он напомнил, что поставка первого полкового комплекта будет осуществлена в сентябре 2021 года, ровно через два года после получения авансового платежа.