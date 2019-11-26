В Албании при землетрясении один человек погиб, сотни пострадали

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Тираны сообщила ранее Геологическая служба США ( USGS ). Албании в результате мощного землетрясения пострадали сотни человек, разрушены несколько домов, передает новостной портал Exit. О толчках магнитудой 6,4 недалеко отсообщила ранее Геологическая служба США ().

Позже стало известно о гибели мужчины. Как рассказала агентству Рейтер представитель Минобороны страны, житель округа Курбин поддался панике и выпрыгнул из окна.

Как уточняют местные СМИ, сильные подземные колебания ощущались непосредственно в столице, а также в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру.

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая, недалеко от Дурреса. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

В больницы обратились уже сотни человек, их точное количество пока не известно.