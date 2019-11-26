Главу ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске, оставили под стражей

ХАБАРОВСК, 26 ноя - РИА Новости. Амурский областной суд оставил под стражей гендиректора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, которого арестовали после стрельбы в колледже, устроенной студентом, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Иванов.
"Защита просила для Андрющенко более мягкой меры пресечения, но суд оставил его под стражей до 14 января", - сказал Иванов.
Как сообщила РИА Новости адвокат охранника "Сириуса А" Диана Будко, жалобу на арест ее подзащитного еще не рассматривали.
"По охраннику Олегу Ермолову ещё не рассматривали жалобу на арест", - сказала Будко.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия арестованы.