Украинцам придется затянуть пояса, пишут СМИ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинцам в 2020 году придется затянуть пояса из-за урезания расходов бюджета, пишет портал "Обозреватель"

Как поясняет автор статьи, депутаты Рады разработали и приняли бюджет, в котором главная статья расходов — госдолг, а не социальные выплаты. При этом ни обещанные реформы, ни реальный прожиточный минимум в документе не прописаны, отмечается в материале.

В частности, в мае 2020 года изменится формула расчета субсидии на оплату коммунальных платежей, в результате расходы на ЖКХ окажутся в прямой зависимости от дохода семьи.

Кроме того, в бюджете, как отмечается, предусмотрено повышение прожиточного минимума, однако от него отвяжут пособия, заработные платы и социальные выплаты, в результате чего повышение коснется далеко не всех нуждающихся.