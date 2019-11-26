Сенцов предложил "вернуть" Украине атомную бомбу

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя — РИА Новости.
Осужденный в России
за подготовку теракта и выпущенный на свободу в ходе взаимного освобождения заключенных Россией и Украиной Олег Сенцов
заявил в понедельник в Европарламенте
, что не понимает, зачем обсуждать "формулу Штайнмайера", и что Украине нужно "вернуть" ядерное оружие.
Сенцов был приглашен на совместное заседание трех комитетов Европарламента в Страсбурге, где во вторник ему официально вручат премию Сахарова. В ходе дискуссий с европарламентариями в понедельник прозвучали вопросы о Минских соглашениях и Будапештском меморандуме.
Рассуждая далее о том, что даже США делают вид, что они "как бы ни при чем", Сенцов заявил, что раз в итоге "у нас забрали Крым", то нужно вернуть "нашу бомбу", но это обсуждать не хотят, потому что обсуждают формулу Штайнмайера. "А я считаю, что не надо обсуждать, она (формула. — Прим. ред.) не имеет к ситуации никакого отношения", — сказал он евродепутатам.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, нарушивших российскую границу. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.