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РИА Новости

Сенцов предложил "вернуть" Украине атомную бомбу

06:58 26.11.2019 (обновлено: 11:14 26.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОлег Сенцов
Олег Сенцов
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Олег Сенцов. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Осужденный в России за подготовку теракта и выпущенный на свободу в ходе взаимного освобождения заключенных Россией и Украиной Олег Сенцов заявил в понедельник в Европарламенте, что не понимает, зачем обсуждать "формулу Штайнмайера", и что Украине нужно "вернуть" ядерное оружие.
Сенцов был приглашен на совместное заседание трех комитетов Европарламента в Страсбурге, где во вторник ему официально вручат премию Сахарова. В ходе дискуссий с европарламентариями в понедельник прозвучали вопросы о Минских соглашениях и Будапештском меморандуме.

"Касаемо вопроса о Будапештском меморандуме. Выскажу свое мнение. Сейчас идут переговоры по поводу имплементации минских соглашений, по поводу "формулы Штайнмайера". Я вообще не понимаю, что это такое. И не хочу понимать. "Нормандский формат", Минские соглашения, что это такое?" — сказал он, сравнив эти переговоры с "попыткой перемирия".

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"Это не мирный договор. Это не разграничение границ. Я вообще не хочу это обсуждать. Давайте вернемся к началу, Будапештский меморандум. Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США", — сказал он, обращаясь к залу.

Рассуждая далее о том, что даже США делают вид, что они "как бы ни при чем", Сенцов заявил, что раз в итоге "у нас забрали Крым", то нужно вернуть "нашу бомбу", но это обсуждать не хотят, потому что обсуждают формулу Штайнмайера. "А я считаю, что не надо обсуждать, она (формула. — Прим. ред.) не имеет к ситуации никакого отношения", — сказал он евродепутатам.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, нарушивших российскую границу. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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Ситуация на УкраинеОлег СенцовЕвропейский парламентРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
уркаина и без того, как обезьяна с гранатой.
26 ноября, 07:23
Валерий Носуля
31040102
Зачем вы такое вообще печатаете? Может заведете отдельную рубрику "Записки сумасшедшего"?
26 ноября, 07:11
shurenimp
14291002
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