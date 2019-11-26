Судостроение на Дальнем Востоке начинает возрождаться, заявил Трутнев

"Мы сегодня с "Восточной верфи" начинаем это восстановление, начинаем восстанавливать судостроение и уверены в том, что потом можем говорить и о судоремонте. Это даст возможность людям работать, это даст возможность чтобы те деньги, которые зарабатывают на рыбном промысле, могли создавать рабочие места в России, а не за рубежом", - сказал Трутнев.