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РИА Новости

Судостроение на Дальнем Востоке начинает возрождаться, заявил Трутнев

06:33 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Юрий Трутнев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Возрождение судостроительной отрасли дальнего востока начинается с судоверфи "Восточная верфь", где заложили краболов в рамках проекта инвестквот, сообщил журналистам вице-премьер полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
По словам Трутнева, закладка на "Восточной верфи" краболова - первый шаг к возрождению судостроительной отрасли на Дальнем Востоке. Он отметил, что на Дальнем Востоке много судостроительных предприятий, но все они находятся в "довольно сложном состоянии".
"Мы сегодня с "Восточной верфи" начинаем это восстановление, начинаем восстанавливать судостроение и уверены в том, что потом можем говорить и о судоремонте. Это даст возможность людям работать, это даст возможность чтобы те деньги, которые зарабатывают на рыбном промысле, могли создавать рабочие места в России, а не за рубежом", - сказал Трутнев.
По его словам, "Восточная верфь" будет обслуживать построенные здесь суда.
АО "Восточная верфь" во Владивостоке строит серийные катера для Военно-морского флота, сторожевые корабли для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, а также малые и средние рыболовецкие суда. Во вторник на верфи состоялась закладка первого судна для ловли краба  в рамках государственной программы "квоты в обмен на инвестиции".
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Юрий ТрутневДальневосточный ФОЭкономика
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