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РИА Новости

На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом

04:21 26.11.2019 (обновлено: 05:29 26.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Заключение договора с "Газпромом" на газовый транзит является для Киева абсолютным приоритетом. С таким заявлением, как сообщает издание "Экономическая правда", выступил министр энергетики страны Алексей Оржель.
По его словам, украинская сторона делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение с российским "Газпромом". При этом точной даты следующего раунда трехсторонних переговоров по транзиту министр так и не назвал.
Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что большие объемы газа в подземных хранилищах Украины и европейских странах могут сказаться на цене в новых договоренностях.
Действующий контракт на транзит российского газа истекает 31 декабря нынешнего года. Стороны пока не договорились об условиях нового контракта.
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Алексей ОржельСитуация на УкраинеГазпромРоссияУкраинаЭкономика
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