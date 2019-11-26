На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Заключение договора с "Газпромом" на газовый транзит является для Киева абсолютным приоритетом. С таким заявлением, как сообщает издание "Экономическая правда", выступил министр энергетики страны Алексей Оржель.
По его словам, украинская сторона делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение с российским "Газпромом". При этом точной даты следующего раунда трехсторонних переговоров по транзиту министр так и не назвал.
Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что большие объемы газа в подземных хранилищах Украины и европейских странах могут сказаться на цене в новых договоренностях.
Действующий контракт на транзит российского газа истекает 31 декабря нынешнего года. Стороны пока не договорились об условиях нового контракта.