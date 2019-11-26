Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T12:22+0300
https://ria.ru/20191126/1561589073.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156159/38/1561593839_0:181:3217:1991_1036x0_80_0_0_5a28264da2809ec2ee6685f42dd07754.jpg
РИА Новости

Соловьев сравнил Зеленского с завхозом

03:41 26.11.2019 (обновлено: 12:22 26.11.2019)
15084
© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал в твиттере на разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведет себя как завхоз, а не как президент", — прокомментировал он просьбу украинского лидера "вернуть" вооружение, оборудование и документы с отданных Киеву кораблей, задержанных ранее в Керченском проливе.
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Вчера, 19:31
Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" в Париже
Накануне стало известно, что главы государств провели телефонную беседу, обсудив, в числе прочего, передачу Украине катеров, а также газовый вопрос.
Отмечается, что диалог состоялся по инициативе Киева в преддверии встречи в нормандском формате, которая запланирована на 9 декабря в Париже.

Ситуация вокруг кораблей

Россия передала украинской стороне три корабля, задержанных за нарушение российской границы, 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние судов, заявив, что "россияне их угробили". Он сообщил, что с них якобы сняли оборудование, даже плафоны и розетки.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал "ахинеей" утверждения Киева. При этом ФСБ заявила, что Украина получила катера в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. В подтверждение спецслужба опубликовала видео внутренней части кораблей.
Украинские военно-морские корабли
Вчера, 09:53
Киев нарушил международные нормы в Керченском проливе, заявили в Крыму
11014702438
Обсудить 8
Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Человечек с комплексом Наполеона наехал на человечка с комплексом завхоза.
26 ноября, 04:09
ЛКЛысый Кучерявый
9500036
Завхоз в своем доме знает где и что лежит и что происходит,а про Зеленского это не скажешь.
26 ноября, 07:26
Николай Шатилов
1010000
Рекомендуем
Герб СССР в парке искусств Музеон в Москве
Чешского туриста возмутили в Москве "напоминания о советских успехах"
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Акция протеста в Тбилиси
В Тбилиси спецназ оттеснил протестующих от здания парламента
В здании Госдумы РФ
В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В США обвинили Турцию в пересечении "красной линии" из-за С-400
Газовое оборудование
В Киеве заявили о "стопроцентном" риске прекращения транзита газа
Генерал Андрей Власов
Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы
Мандариновые деревья
Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
15:30Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
15:29ЛНР обвинила силовиков в противодействии работе беспилотников ОБСЕ
15:29В регионах должны ощущать изменения от нацпроектов, заявил Медведев
15:26Путин в среду посетит "Адмиралтейские верфи"
15:25Москалькова призвала создать экзамен на водительские права для армян
15:21В Чехии завели дела против бывших глав компартии, правительства и МВД
15:20Житель Иркутска, спасший девочку от педофила, оценил свой поступок
Лента новостейМолния