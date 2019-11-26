Соловьев сравнил Зеленского с завхозом

"Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведет себя как завхоз, а не как президент", — прокомментировал он просьбу украинского лидера "вернуть" вооружение, оборудование и документы с отданных Киеву кораблей, задержанных ранее в Керченском проливе

Накануне стало известно, что главы государств провели телефонную беседу, обсудив, в числе прочего, передачу Украине катеров, а также газовый вопрос.

Отмечается, что диалог состоялся по инициативе Киева в преддверии встречи в нормандском формате, которая запланирована на 9 декабря в Париже.

Ситуация вокруг кораблей

Россия передала украинской стороне три корабля, задержанных за нарушение российской границы, 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние судов, заявив, что "россияне их угробили". Он сообщил, что с них якобы сняли оборудование, даже плафоны и розетки.