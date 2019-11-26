В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру юстиции Александру Коновалову запретить должникам по алиментам повторно жениться или выходить замуж.

Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.

"Особую тревогу вызывает то, что малолетние дети часто становятся заложниками сложных взаимоотношений родителей. В отличие от них, дети не могут одномоментно перестать любить папу и маму, но вынуждены проходить тяжелый путь развода наравне со взрослыми и получают... психологические травмы", - пишет Петров.

По его словам, часто бывает так, что нерадивые мужья, реже жены, потерявшие чувство ответственности за свою прежнюю семью, уходят в новые отношения и перестают заботиться о собственных детях.

"Безусловно, государство не может пристыдить или как-то воспитательно воздействовать на таких граждан. Однако в силах государства осложнить жизнь недобросовестных родителей, забывающих о своем долге и ответственности перед детьми", - полагает депутат из Ленобласти.

Так, Петров просит Минюст РФ выступить инициатором внесения поправок в действующий Семейный кодекс РФ в части раздела, регулирующего заключение и прекращение брака.