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РИА Новости

В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам

03:04 26.11.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСвадьба
Свадьба
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Свадьба. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру юстиции Александру Коновалову запретить должникам по алиментам повторно жениться или выходить замуж.
Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
"Особую тревогу вызывает то, что малолетние дети часто становятся заложниками сложных взаимоотношений родителей. В отличие от них, дети не могут одномоментно перестать любить папу и маму, но вынуждены проходить тяжелый путь развода наравне со взрослыми и получают... психологические травмы", - пишет Петров.
По его словам, часто бывает так, что нерадивые мужья, реже жены, потерявшие чувство ответственности за свою прежнюю семью, уходят в новые отношения и перестают заботиться о собственных детях.
"Безусловно, государство не может пристыдить или как-то воспитательно воздействовать на таких граждан. Однако в силах государства осложнить жизнь недобросовестных родителей, забывающих о своем долге и ответственности перед детьми", - полагает депутат из Ленобласти.
Так, Петров просит Минюст РФ выступить инициатором внесения поправок в действующий Семейный кодекс РФ в части раздела, регулирующего заключение и прекращение брака.
"Должники по алиментам не должны иметь свободной возможности вступления в повторный брак до тех пор, пока не смогут погасить все задолженности перед своими прежними семьями", - считает Петров.
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