Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T02:11+0300
https://ria.ru/20191126/1561588643.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154975/74/1549757412_93:152:3083:1834_1036x0_80_0_0_f804c61399c7fa4fd13f22620dbe897c.jpg
РИА Новости

В Киеве заявили о "стопроцентном" риске прекращения транзита газа

02:11 26.11.2019
125981
© РИА Новости / СтрингерГазовое оборудование
Газовое оборудование
© РИА Новости / Стрингер
Газовое оборудование. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. На сегодняшний день существует стопроцентный риск прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.
При этом глава украинского Минэнерго отметил, что если Киев подпишет новый контракт на транзит российского газа, цена на него для населения достигнет исторического минимума, передает liga.net.
По словам Оржеля, Украина делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение с Газпромом, Однако точной даты следующего раунда трехсторонних переговоров по транзиту министр так и не назвал.
Рабочий на газовой станции на Украине
Вчера, 14:15
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
В понедельник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания направила "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах. Он допустил такую возможность, добавив, что контракт должен соответствовать законодательству Украины и европейским правилам.
Ранее "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год. При этом в российском концерне отметили, что новый договор может быть подписан только при условии отказа обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения судебных разбирательств, отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также после отзыва ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.
Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения, пока стороны договоренности не достигли.
26386104616
Обсудить 37
Алексей ОржельСитуация на УкраинеЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромЕвропаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
И ведь подпишет беспринципная Россия контракт на условиях Украины,и опять будет 10 лет кормить этих халявщиков и вымогателей.
26 ноября, 02:34
Александр Салин
46207142
Конечно подпишут. Нефть контрабандную же поставляем.
26 ноября, 02:37
Славик Л
8003236
Рекомендуем
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В США обвинили Турцию в пересечении "красной линии" из-за С-400
Генерал Андрей Власов
Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы
В здании Госдумы РФ
В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
Герб СССР в парке искусств Музеон в Москве
Чешского туриста возмутили в Москве "напоминания о советских успехах"
Здание Международного суда ООН в Гааге
МИД оценил решение суда в Гааге по Керченскому инциденту
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
Люди держат связанные флаги Польши и Украины
Польская студентка записала видео с оскорблениями в адрес украинки
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
15:30Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
15:29ЛНР обвинила силовиков в противодействии работе беспилотников ОБСЕ
15:29В регионах должны ощущать изменения от нацпроектов, заявил Медведев
15:26Путин в среду посетит "Адмиралтейские верфи"
15:25Москалькова призвала создать экзамен на водительские права для армян
15:21В Чехии завели дела против бывших глав компартии, правительства и МВД
15:20Житель Иркутска, спасший девочку от педофила, оценил свой поступок
Лента новостейМолния