В Киеве заявили о "стопроцентном" риске прекращения транзита газа

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. На сегодняшний день существует стопроцентный риск прекращения транзита На сегодняшний день существует стопроцентный риск прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Об этом, как сообщает РБК-Украина , заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель

При этом глава украинского Минэнерго отметил, что если Киев подпишет новый контракт на транзит российского газа, цена на него для населения достигнет исторического минимума, передает liga.net

По словам Оржеля, Украина делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение с Газпромом, Однако точной даты следующего раунда трехсторонних переговоров по транзиту министр так и не назвал.

В понедельник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания направила "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах. Он допустил такую возможность, добавив, что контракт должен соответствовать законодательству Украины и европейским правилам.

Ранее "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год. При этом в российском концерне отметили, что новый договор может быть подписан только при условии отказа обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения судебных разбирательств, отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также после отзыва ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.