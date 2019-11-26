Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом

В воскресенье Кулеба попал в ДТП в поселке Чабаны в Киевской области. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил, что за рулем автомобиля был уполномоченный президента, кроме того, он присоединил к посту видео, на котором видно, что автомобиль, в котором якобы ехал Кулеба, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. По данным полиции, в результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых десятилетний ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело.