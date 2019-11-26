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РИА Новости

Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом

00:55 26.11.2019
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© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
В воскресенье Кулеба попал в ДТП в поселке Чабаны в Киевской области. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил, что за рулем автомобиля был уполномоченный президента, кроме того, он присоединил к посту видео, на котором видно, что автомобиль, в котором якобы ехал Кулеба, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. По данным полиции, в результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых десятилетний ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело.
"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", - заявил Мартыненко в эфире радио "Новое время" в понедельник.
Опубликовано видео из автомобиля, спровоцировавшего ДТП в Красноярске
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Опубликовано видео из автомобиля, спровоцировавшего ДТП в Красноярске
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Ситуация на УкраинеНиколай КулебаВладимир МартыненкоМВД УкраиныКиевская областьУкраинаВ мире
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