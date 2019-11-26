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РИА Новости

Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе

05:31 26.11.2019
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© AP PhotoПол и Линда Маккартни на мотоцикле. 1974 год
Пол и Линда Маккартни на мотоцикле. 1974 год
© AP Photo
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Недавно обнаруженные три письма Линды Маккартни о будущем муже Поле Маккартни будут проданы на аукционе, сообщает NME.
Письма нашел ее друг и бывший сосед Мики Энтони. Они были сделаны до свадьбы с Полом Маккартни и отражают ее радость по поводу того, что она начала встречаться со звездой и будет фотографировать музыкантов.
В июне 1967 года, через несколько недель после начала романа с Полом, Линда вложила в письмо копию американской газеты, в которой было предложение о ней. Она послала его Энтони и подчеркнула строчки: "Говорят, что девушка Пола Маккартни – Линда Истман, дурочка-фотограф из Америки".
Линда и Пол Маккартни поженились в марте 1969 года, а в 1998 году она умерла от рака в возрасте 56 лет.
Письма будут проданы на аукционе Chiswick 29 января 2020 года.
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