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РИА Наука
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РИА Новости

Найден необычный способ передачи данных через атмосферу

09:00 26.11.2019
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CC0 / WikiImages / Лазер
Лазер
CC0 / WikiImages /
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ученые Самарского университета совместно с коллегами из РАН разработали новый способ создания оптических элементов, с помощью которого можно усовершенствовать устройства для передачи данных по лазерному лучу в атмосфере и биомедицинские аппараты. Результаты научного исследования опубликованы в журнале "Optics Express".
Российские ученые разработали новый подход для построения метаповерхностей, на основе которых можно создать оптические элементы для устройств, позволяющих управлять поляризацией и фазой электромагнитных волн, а также создавать световые поля с неизученными ранее свойствами, в том числе уникальные лазерные пучки.
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“Мы разработали оптический элемент на основе метаповерхности и продемонстрировали его эффективную работу: одновременное формирование и фокусировка специального лазерного пучка с вихревой структурой поляризации. В фокусе такого пучка световая энергия частично распространяется в направлении к источнику, что невозможно при фокусировке классических лазерных пучков”, — прокомментировал автор исследования, доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета Дмитрий Савельев.
Ученый также отметил, что метаповерхности более высокого порядка обеспечивают большой общий обратный поток энергии. То есть лазерные пучки, сформированные с помощью поляризующих элементов, устойчивы к помехам, возникающим при передаче информации в различных турбулентных средах, например, в атмосфере Земли.

“Существует способ передачи данных по лазерному лучу в атмосфере, но он подвержен помехам. С помощью разработанных метаповерхностей можно создавать особые лазерные пучки, которые будут более устойчивы к возникающим помехам в атмосфере, таким как ветер, туман, дождь. Таким образом можно передавать данные на большее расстояние с меньшими потерями”, — рассказал соавтор исследования, научный сотрудник Института систем обработки изображений РАН Сергей Дегтярев.

Ученый объяснил, что реализованные метаповерхности позволяют создавать новые типы оптических ловушек. Они работают как пылесос: обратный поток энергии возле оптической оси заставляет частицы двигаться к источнику.
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Кроме того, по словам экспертов, за счет объединения в одном элементе поляризатора с фокусатором удается создавать большой обратный поток энергии вблизи оптической оси. Это поможет усовершенствовать оптические пинцеты, лазерную резку и гравировку в биологии, медицине и обработке материалов, а также уменьшить количество оптических элементов в устройствах.
"Управление поляризацией позволяет создавать световые поля с новыми свойствами. Меняя структуру лазерного пучка, можно изменять характер воздействия на объект, а это очень актуально для лазерной резки и гравировки в обработке материалов", — отметил Дмитрий Савельев.
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